Jedna od najvećih vazduhoplovnih tragedija u Srbiji dogodila se u maju 2018. godine, kada su pilot G. P. (48) iz Beograda i njegova prijateljica O. M. (42) izgubili život nakon pada sportskog aviona nedaleko od aerodroma „13. maj“ u Zemun Polju. Prema rezultatima istrage, do nesreće je najverovatnije došlo usled greške pilota tokom penjanja na veću visinu.

Pilot G. P. i njegova prijateljica O. M. nastradali su u maju 2018. godine kada se njihov sportski avion CH601 „Zenair“ srušio u njivu nadomak aerodroma „13. maj“ u Zemun Polju, sa kojeg su prethodno poleteli.

Kako su tada naveli izvori iz istrage, O. M. nije bila na letačkoj obuci, niti je upravljala avionom. Komande na njenom mestu bile su blokirane, pa je avionom upravljao isključivo G. P.

Istraga je pokazala da je pilot imao važeću dozvolu za letenje i da je let bio uredno prijavljen. Nakon poletanja avion je neko vreme leteo na manjoj visini, a potom je započeo uspon pod uglom od oko 30 stepeni.

– Tokom penjanja avion se iznenada zaneo udesno i ušao u režim nekontrolisanog leta, nakon čega pilot više nije mogao da upravlja letelicom – naveo je tada izvor upoznat sa istragom.

Njegov kolega i prijatelj B. T. rekao je nakon tragedije da je G. P. bio iskusan pilot i veliki zaljubljenik u letenje.

– G. P. je živeo za letenje. Koristio je svaku priliku da poleti svojim avionom i tu ljubav prenese na druge ljude. Tog dana je, kao i uvek, detaljno pregledao avion i proverio gorivo pre poletanja. Motor je radio normalno i ništa nije ukazivalo na tragediju – rekao je B. T.

– G. P. nije bio instruktor letenja. Voleo je da prijateljima pokaže kako izgleda let iznad Beograda i okoline. O. M. je nekoliko puta ranije vodio na letenje – ispričao je on.

G. P. je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece. Živeo je u Železniku, gde je vodio auto-servis i bio poznat kao čovek koji je često pomagao prijateljima i poznanicima.

O. M. bila je razvedena i živela je sa dve ćerke u naselju Brđani kod Ripnja. Njene komšije kasnije su ispričale da nisu ni znale da voli letenje.

– Nikada nije pričala o tome. Posle razvoda trudila se da uživa u životu i bila je posvećena svojim ćerkama – rekli su tada njeni poznanici.

Prema rezultatima istrage, tragedija se dogodila u 32. minutu leta. G. P. pre pada nije kontaktirao kontrolu leta niti je preko radio-veze prijavio tehničke probleme ili kvar na avionu. Upravo zbog toga istražitelji su zaključili da je do nesreće najverovatnije došlo usled gubitka kontrole nad letelicom tokom penjanja na veću visinu.