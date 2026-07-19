Ukrajinski lider Volodimir Zelenski razmatra smenu glavnokomandujućeg ukrajinskih snaga Oleksandra Sirskog, dok pokušava da pronađe izlaz iz najveće krize vojnog rukovodstva tokom svog mandata, piše danas Fajnenšel tajms.

Način na koji Sirski predvodi oružane snage postao je povod za proteste koji su se intenzivirali nakon što je Zelenski smenio ministra odbrane Mihaila Fedorova, pošto je sve dublji razdor između dvojice lidera postao neodrživ, navodi britanski list.

Prema rečima visokog zvaničnika administracije, Zelenski ovog vikenda okuplja vojne komandante kako bi čuo njihove procene situacije na bojnom polju i obavio razgovore sa kandidatima za preuzimanje komande nad vojskom.

Taj izvor je naveo da je Zelenski spreman da smeni Sirskog sa dužnosti ukoliko pronađe komandanta koji bi obezbedio nesmetanu primopredaju dužnosti, uz istovremeno održavanje snažne odbrane duž linije fronta od 1.200 kilometara.

Zelenski je ove nedelje smenio Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane nakon što je Sirski, kako tvrdi sam ministar, predsedniku postavio “ultimatum” da ga ukloni.

Taj potez je ogolio podele u vezi sa ukrajinskom vojnom strategijom i spremnošću oružanih snaga da se pozabave sopstvenim nedostacima, i to u trenutku kada je zamah u ratu protiv Rusije počeo da se pomera u korist Ukrajine.

Ukrajinski predsednik je, ipak, počeo da razmatra smenu Sirskog tek nakon što su protesti zbog smenjivanja Fedorova u petak uveče prerasli u širu kampanju usmerenu protiv tog komandanta.

Hiljade Ukrajinaca okupile su se ispred zgrade predsedničke administracije u okviru jednog od najvećih protesta u poslednjih nekoliko godina, uzvikujući “Sirski, odlazi!”

Zelenski je ove nedelje rekao novinarima da su se odnosi između Fedorova i Sirskog pogoršali do te mere da njih dvojica više ni ne razgovaraju.

Zelenski je ukazao da je veoma želeo jedinstvo između Fedorova i Sirskog, ali da ga nije postigao.

Sirski je preuzeo dužnost glavnokomandujućeg u februaru 2024. godine, nakon kontroverzne smene svog popularnog prethodnika Valerija Zalužnog, koji sada obavlja funkciju ambasadora Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, podsetio je list.