Od zaplene skrivenog oružja i kuhinjskih noževa na prijavnici, preko smirivanja usijanih glava, pa sve do obezbeđivanja najokorelijih kriminalaca - posao je pravosudne straže u najvećem sudu u Srbiji, koji zahteva čelične živce i nultu toleranciju na greške!
Nebojša Nikolić, šef pravosudne straže u beogradskoj Palati pravde, u ekskluzivnom razgovoru za Alo! otkriva s kakvim se sve bezbednosnim izazovima, opasnim situacijama i potresnim scenama njegovi ljudi svakodnevno susreću.
Većina građana zapravo ne zna šta sve obuhvata profesija pravosudnog stražara i koliki je bezbednosni rizik prisutan pre nego što se vrata Palate pravde uopšte otvore za javnost.
Kako objašnjava Nebojša Nikolić, njihov radni dan zapravo nema početak i kraj, jer pravosudna straža dežura u zgradi 24 časa dnevno, a provere se vrše neprestano.
- Radnici koji su zaduženi za smenski rad u određenim periodima obilaze zgradu, kako spolja tako i iznutra, da provere da nije nešto ostalo zaboravljeno, da li je nešto našarano na zgradi ili ne daj bože podmetnuto. Što se tiče redovnog rada, zaposleni dolaze od pola osam ujutru. Prilikom dolaska, svako zauzima svoje pozicije i kreće s aktivnostima koje podrazumevaju strogu kontrolu ulaza, zaštitu lica, imovine i poslovanja zgrade - ističe Nikolić u razgovoru za Alo!.
Sama zgrada u Savskoj ulici je ogroman i složen sistem. U njoj se nalaze Viši sud, Drugi osnovni sud, kao i nadležna viša i osnovna tužilaštva. Zbog toga su faktori rizika brojni, a procene se prave u hodu. Glavne smernice dolaze od samih predsednika veća, koji straži signaliziraju ukoliko je reč o postupku visokog rizika, ali ključni filter ostaje na ulaznim vratima.
- Naša procena na samom ulazu je presudna. Gledamo da li smo nekoga već videli, da li se sumnjivo ponaša, da li je u alkoholisanom stanju. Sve pozicije su podjednako rizične, od sudnica do kolskog ulaza. Stranke su dužne da prođu kroz detektor, a neretko se dešava da pokušaju da unesu male nožiće, peroreze, alat, a prokrijumčari se i viljuška ili nož iz kućnog pribora. Pođe gospođa na pijacu, ponese nož i zaboravi da ga ima u torbi. Izgovori su uglavnom da nisu znali, a po ponašanju stranke odmah vidimo da li ima lošu nameru. Uglavnom nema loše namere, ili bar to jako dobro glume - objašnjava kroz osmeh šef straže.
Naš sagovornik ističe da se u poslu često dešavaju i komične situacije.
- Maltene se niko od građana više ne poziva na funkciju kada ga zaustavimo. Međutim, imamo nekada situacije kada kolege iz policije dolaze pravo s terena u kratkim pantalonama, što je po pravilima suda strogo zabranjeno. Ali i njih razumemo, pa nađemo kompromis. Doskoro smo imali zamenski donji deo trenerke koji im damo da navuku samo da završe posao, kako ne bismo kršili pravila oblačenja - navodi naš sagovornik.
Inače, kada se prođe ulazna kontrola, pravi izazovi nastaju u samim sudnicama. Za dovođenje pritvorenika iz ćelija zadužena je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), dok je za obezbeđivanje svih ostalih lica, uključujući optužene koji se brane sa slobode, zadužena pravosudna straža. Pre ulaska u sudnicu sledi oduzimanje telefona i detaljan ručni pretres.
- Pritvoreno lice ne sme imati nikakav kontakt s okruženjem. Kolege iz UIKS-a često traže našu asistenciju da bi se sprečio prilazak rodbine, roditelja ili dece koji dođu u hodnik samo da bi videli optuženog. Zgrada suda je puna emocija, i onaj momenat kada optuženi vide porodicu posle dužeg vremena uvek izazove reakciju. Dešava se da burno reaguju i kada vide nekoga koga u tom postupku ne vole ili ga smatraju krivim za svoj udes. Zato stražari u sudnici sede tako da onemoguće bilo kakav fizički kontakt, ma koliko emocije bile jake. Pratimo nervozu, gestikulaciju, i ukoliko stranka ne može da se kontroliše, izvedemo je napolje - jasan je Nikolić, naglašavajući da fizička sila stupa na snagu tek ukoliko neko nasilno pokuša da uđe u zgradu ili nasrne na nekoga u sudnici.
Kada se završi radni dan i suđenja utihnu, posao straže se ne završava. Noćna smena obilazi svaku sudnicu i detaljno pregleda, proverava da li je nešto namerno ostavljeno, kontrolišu se instalacije, cevi i liftovi. Kako kaže, zgrada mora da bude sigurna 24 časa.
Na pitanje da li se seća nekog konkretnog slučaja kada je rutinska kontrola na detektoru sprečila ozbiljan incident, Nikolić navodi šokantan primer od pre dve godine.
- Stariji gospodin je došao na saslušanje u Drugo tužilaštvo i sa sobom u zgradu uneo pištolj iz 1958. godine! Kasnije su nam balističari MUP-a rekli da je to oružje i te kako moglo da opali. Njegovo opravdanje bilo je da je navodno „hteo da ga vrati“. Ispostavilo se da je taj čovek dolazio na ročište zbog neke parcele i njive sa komšijom. Da li je to uradio s namerom da presudi komšiji ili bez namere, to niko ne zna. Srećom, kolega na ulazu i detektor su odradili svoj posao i sve se završilo kako treba - kazao je Nikolić na kraju razgovora.
Zabluda građana: Nismo mi šalter za informacije
Šef pravosudne straže posebno ističe s kakvim se nerazumevanjem i zabludama građana najčešće susreću kada stupe u Palatu pravde.
- Najveća zabluda je da smo mi šalter za informacije, jer nas svi pitaju za smernice čim uđu u zgradu. Naša primarna uloga je bezbednost svih u Palati pravde. Kada uniformisano lice priđe stranci i zatraži ličnu kartu, to nije hir, mi imamo zakonsko pravo da utvrdimo razlog boravka svakog lica. Mi nismo policija, ali u ovoj zgradi imamo ista prava i obaveze da sprovodimo red. Apelujem na građane da imaju razumevanja, jer se lepom rečju sve lakše reši - kaže Nebojša Nikolić.
Suđenja visokog rizika i suze u publici
Iza beogradskog suda je na desetine velikih, medijski ispraćenih suđenja s ogromnim brojem publike, koja zahtevaju posebnu strategiju obezbeđenja.
- U takvim slučajevima procedura je ista, samo je znatno veći broj stražara. Ne možete na 50 ljudi u publici staviti jednog čoveka. Pored bezbednosti, tu su i teške ljudske sudbine. Dešava se da članovima porodice pozli usled stresa, pa im pružamo prvu pomoć i donosimo vodu. Nije naš posao samo sprečavanje tuče. Ako neko od kolega oseti da ne može da izdrži pritisak nekog teškog
suđenja i da su emocije prevelike, zameni ga kolega. Živi smo ljudi, ali posao mora profesionalno da se uradi - istakao je naš sagovornik.
Piše: Mihajlo Žilović
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