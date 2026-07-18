Dvojici mladića - M. K. (21) i V. S. (21) - određeno je zadržavanje zbog sumnje da su pretukli maloletnika u centru Beograda.

Zadržavanje do 48 sati određeno je zbog sumnje da je M. K. izvršio dva krivična dela teška telesna povreda, od čega je jedno krivično delo izvršio u saizvršilaštvu sa V. S.

Njima se stavlja na teret da su 8. jula, oko 22.30 časova, na platou Trga republike, nakon kraćeg razgovora, fizički napali maloletnog P. V. (16) i naneli mu teške telesne povrede.

Mladići se terete da su napali dečaka tako što je, nakon kraćeg razgovora, M. K. udario maloletnika više puta zatvorenom šakom u predelu glave, a nakon što je dečak pao, osumnjičeni V. S. mu je desnom nogom naneo udarac u predelu glave, usled kojih je P. V. zadobio tešku telesnu povredu.

M. K. se sumnjiči i da je pre nekoliko dana napao još jednog čoveka, takođe na Trgu republike. On se tereti da je 14. jula napao i udario ukrajinskog državljanina L. I. (22), koji je tom prilikom pao i udario glavom u stepenik i zadobio teške telesne povrede.

M. K. i V. S. su danas saslušani u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, nakon čega im je određeno zadržavanje i dat je predlog za određivanje pritvora.

U cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja javni tužilac preduzeće sve potrebne dokazne radnje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

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