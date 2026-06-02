Ispred Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Biljači kod Bujanovca farmaceutski tehničar Zoran Ristić iz Rakovca i nekoliko prolaznika 11. januara te 2016. godine ujutru ostali su šokirani kada su pokraj puta ugledali raskomadano telo novorođenčeta!

Istraga je pokazala da je beba živa rođena i da je najverovatnije izbodena nožem, nakon čega je bačena pokraj puta, gde su je psi rastrgli!

Policija je odmah po otkrivanju ovog zločina povela istragu i usmerila je u tri pravca. Prvi je bio da je neko dete bacio iz voza, drugi - da je u pitanju novorođenče migranata i treći, koji se pokazao kao najverovatniji, da je bebu rodila maloletna DŽ. R. (17) iz ovog sela. Ukoliko analize koje su u toku to i potvrde, protiv nje će Više javno tužilaštvo u Vranju podneti krivičnu prijavu zbog ubistva deteta pri porođaju.

Leposava Jovčić, portparolka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, tada je zvanično obavestila dopisništvo „Alo!“ da je u toku predistražni postupak.

Meštani su pričali da je maloletnica krila trudnoću od roditelja plašeći se sramote jer ju je otac deteta ostavio. Zbog toga je i rešila da se otarasi deteta.

- Ukoliko je tačno da je maloletnica na porođaju ubila dete, krivim je što porođaj nije prijavila roditeljima. Oni su mogli slučaj da prijave nama, pa bi Centar za socijalni rad preuzeo dete i dodelio ga na čuvanje i negu nekoj od hraniteljskih porodica. Novorođenče bi ostalo živo, o porođaju maloletnice niko ne bi znao i ona bi mogla nesmetano da zasnuje porodicu - naglasio je socijalni radnik Amet Arifi.

- Pripadnici policijske stanice u Bujanovcu 11. januara obavestili su Više javno tužilaštvo da je u selu Biljača pronađen raskomadani leš novorođenčeta. Najverovatnije je da su leš bebe raskomadali psi lutalice. Posle uviđaja, urađena je kriminalističko-tehnička dokumentacija. Naložena je obdukcija leša i

DNK veštačenje zbog pronalaženja bioloških tragova - istakla je Leposava Jovčić.

Meštani Biljače danima su uznemireni zbog saznanja da je novorođenče u njihovom selu pronađeno bez nogu i ruku.

- Još sam pod utiskom jezivog prizora. O nemilom slučaju ništa ne mogu da komentarišem. Samo sam čuo da mrtvo novorođenče pripada maloletnici iz Biljače. Neko od prolaznika prijavio je slučaj policiji, koja je ubrzo stigla na mesto tragičnog događaja - rekao je Zoran Ristić, koji radi u apoteci.

Drugi meštanin, koji je želeo da ostane anoniman, rekao nam je da devojka potiče iz siromašne porodice i da je emitivno nestabilna.

- Video sam desetak ljudi koji su se okupili i nakon što sam im prišao, rekli su mi da su pronašli bebu bez ruku i nogu i s povredama na licu. Odmah smo obavestili policiju koja je nedugo zatim pronašla majku deteta.

Koliko sam čuo, ona potiče iz siromašne porodice i priča se da ju je dečko nakon što je zatrudnela ostavio.

Navodno je više puta pokušala da se reši bebe, ali u tome nije uspela, sve do porođaja. Veruje se da se porodila nekoliko dana ranije i čim joj se ukazala prilika, živu bebu je ostavila u tom jarku. Mogu samo da kažem da se ne pamti da se ovako nešto dogodilo u ovom okrugu - rekao je tada naš sagovornik iz sela.

Dete sahranjeno o trošku države

Direktor Centra za socijalni rad u Bujanovcu Nijazi Ahmeti izjavio je da ga je o nemilom slučaju u Biljači službeno obavestio zamenik osnovnog tužioca u Bujanovcu Jusuf Sulejmani.

- Od nadležnog tužilaštva dobili smo zvaničan dopis o nemilom slučaju, koji je uznemirio meštane Biljače i bujanovačkog kraja. Odmah sam obezbedio službeni automobil i u Biljaču poslao resornog socijalnog radnika. Iskreno mi je žao što se ovo dogodilo, pogotovo u situaciji kada u bujanovačkoj opštini mnogi parovi godinama ne mogu da imaju decu - rekao je direktor Centra za socijalni rad.

Socijalni radnik Amet Arifi rekao je da je sproveo naredbu zamenika tužioca iz Bujanovca da Centar za socijalni rad organizuje sahranu novorođenčeta. U dogovoru s predsednikom mesne zajednice Biljača dete je 12. januara sahranjeno na seoskom groblju.