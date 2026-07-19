Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je da ruske trupe ušle u grad Aleksejevo-Družkovka.
- Trupe Južne grupe, oslobodivši Konstantinovku, napreduju u pravcu Družkovke.
Jedinice su ušle u Aleksejevo-Družkovku i vode borbe u gradu", rekao je on tokom posete komandnom mestu Zapadne grupe, prenosi Interfaks.
Valerij Gerasimov je danas obišao grupaciju "Zapad", saslušao izveštaje o situaciji na frontu i rezultatima izvršavanja zadataka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Podsetimo, prema rečima Valerija Gerasimova, borbena dejstva u Ukrajini se trenutno izvode u zoni odgovornosti koja se proteže na dužini od oko 350 kilometara.
Istovremeno, jedinice 25. armije vode intenzivne ulične borbe unutar samog Krasnog Limana.
Gerasimov je podneo izveštaj o napredovanju ruskih snaga na severnom i centralnom delu ovog fronta, ističući uspehe konkretnih formacija.
Jedinice Šeste armije nastavljaju ofanzivna dejstva. Prema iznetim podacima, ruske snage su zauzele mesto Kutkovka i trenutno vode borbe za Veliku Šapkovku.
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