Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je da ruske trupe ušle u grad Aleksejevo-Družkovka.

- Trupe Južne grupe, oslobodivši Konstantinovku, napreduju u pravcu Družkovke.

Jedinice su ušle u Aleksejevo-Družkovku i vode borbe u gradu", rekao je on tokom posete komandnom mestu Zapadne grupe, prenosi Interfaks.

Valerij Gerasimov je danas obišao grupaciju "Zapad", saslušao izveštaje o situaciji na frontu i rezultatima izvršavanja zadataka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Podsetimo, prema rečima Valerija Gerasimova, borbena dejstva u Ukrajini se trenutno izvode u zoni odgovornosti koja se proteže na dužini od oko 350 kilometara.

Istovremeno, jedinice 25. armije vode intenzivne ulične borbe unutar samog Krasnog Limana.

Gerasimov je podneo izveštaj o napredovanju ruskih snaga na severnom i centralnom delu ovog fronta, ističući uspehe konkretnih formacija.

Jedinice Šeste armije nastavljaju ofanzivna dejstva. Prema iznetim podacima, ruske snage su zauzele mesto Kutkovka i trenutno vode borbe za Veliku Šapkovku.