Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei zapretio je da će Iran i njegovi savznici naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti.

Ovo je poručio nakon što su dve zemlje započele nove napade optužujući se međusobno za kršenje Memoranduma o razumevanju.

Hamnei je u saopštenju koje su preneli iransi mediji poručio da to što SAD kontinuirano krše Memorandum pokazuje da je potpis američkog predsednika Donalda Trampa “bezvredan i nevažeći”.

- Sada, kada američki neprijatelj nastoji da izazove rat i snosi teže posledice i veću sramotu, neka zna da narod Irana i osovina otpora za njega imaju lekcije koje se ne zaboravljaju, što su svojim primerom ovih dana pokazali hrabri islamski borci i požrtvovani narod na jugu zemlje - kaže se u saopštenju.

Hamnei navodi da ponovljeno kršenje obećanja u vezi sa memorandumom potpisanim između predsednika Irana i SAD “još jednom je svima dokazalo da su osionost i totalitarizam neodvojivi delovi američke ideologije i prakse”, prenela je agencija Irna.

Prema njegovim rečima, očuvanje jedinstva i izbegavanje podela, sukoba, političkih razmirica i isticanja društvenih razlika predstavlja opštu dužnost; pri čemu je uloga zvaničnika i pojedinaca koji su privrženi revoluciji i vrhovnom vođi od posebnog značaja.

- Ne smemo neprijatelju da pružimo nikakve znake slabosti, jer, ako se u potpunosti budemo pridržavali ovih mera opreza, on će se neizbežno suočiti sa porazom - poručio je Hamnei.