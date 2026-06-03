Piše: Mihajlo Žilović

Mlada Jelena J. (22) sa Zlatibora preminula je nakon naizgled rutinskog vađenja umnjaka u privatnoj ordinaciji u Užicu pre skoro šest meseci, a sada su stigli prvi rezultati istrage! Kako Alo! saznaje, vodi se istraga protiv zubarke R. S. koja je izvela intervenciju.

Prema našim informacijama, stomatolog iz Užica se sumnjiči da je svojim postupanjem dovela do teškog narušavanja zdravlja devojke koja je ubrzo nakon toga preminula.

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu Vladimir Bošković potvrdio je za Alo! da se tereti za krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi.

Na naše pitanje da li je R. S. konačno saslušana, Bošković nam je kazao da nije i da će joj poziv biti poslat tek naredne nedelje. On je dodao da u dosadašnjem toku postupka nisu saslušani ni drugi svedoci.

- Za ovo krivično delo, prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, zaprećena je kazna od jedne do osam godina zatvora - rekao je portparol OJT Užice.

Takođe, u zvaničnoj evidenciji Stomatološke komore Srbije navodi se da ova zubarka i dalje ima važeću licencu. Zbog toga nije poznato da li se ona i dalje bavi stomatološkom delatnošću i prima pacijente.

Do zaključenja ovog broja u više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa ordinacijom u kojoj se devojka lečila kako bismo proverili da li je rad osumnjičene obustavljen, ali niko iz pomenute ordinacije nije odgovarao na naše pozive.

Advokat Nebojša Perović istakao je za Alo! da će u daljem toku istrage biti utvrđeni svi detalji koji su doveli do smrtnog ishoda.

- Kada bilo koji događaj na području RS ima smrtni ishod i ukoliko je ta smrt pod sumnjivim okolnostima, nužno je i neophodno brzo postupanje svih učesnika u postupku, radi razjašnjenja svih činjenica i eventualnog otklanjanja sumnje ili sprovođenja dalje istrage. Ukoliko je tačno da nakon šest meseci nije saslušan osumnjičeni i ukoliko je tačno da je pola godine bilo neophodno za veštačenje, a da to nisu zahtevali uslovi nekog otežanog, odnosno složenog veštačenja, onda se povlači odgovornost nadležnog tela za nepostupanje u konkretnom predmetu. Brzina postupanja je nužna i za oštećene i za prijavljene, jer je prosto neživotno i nelogično da za tako krupnu stvar i kod jednih i kod drugih postoji veliki teret - rekao je advokat Perović za Alo!.

Podsetimo, Jelena je zub izvadila 4. novembra prošle godine, a preminula je 6. decembra u Beogradu nakon mesec dana lavovske borbe za život. Kada je nakon vađenja zub počeo stravično da otiče, porodica je tražila da se uradi snimak, ali je, prema našim informacijama, doktorka tvrdila da je sve u redu i da će proći.

Nesrećna devojka je tek sedmog dana hitno prebačena za Beograd, gde je operisana 12. novembra, ali spasa nije bilo jer se infekcija već proširila na grudni koš.

Jelenin neutešni otac Slobodan J. opisao je tada za Alo! agoniju kroz koju su prolazili.

- Sve je počelo rutinski. Vadila je umnjak, a posle nekog vremena krenulo je po zlu. Otišla je u tu privatnu ordinaciju jer je počelo da otiče. Govorili su da će biti dobro. Mi smo pitali doktorku da li da ide da snimi zub, ona je govorila da će proći... Sedmi dan od operacije smo otišli za Beograd. Hitno su je primili u bolnicu, a potom i operisali. Mesec dana se borila za život. Da može tragedija da se desi zbog zuba, to je neverovatno. Infekcija je zahvatila sve, i vrat i grudni koš. To je bila banalna stvar, ali nažalost nije izdržala - ispričao nam je očajni otac i dodao da je reč o doktorki koja je imala veliku reputaciju i radno iskustvo u Norveškoj.