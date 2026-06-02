U nemačkom gradu Dortmundu odvija se prava drama u kojoj glavnu ulogu ima državljanin Srbije koji je pucao na policajaca, a potom se zabarikadirao u jednu kuću u kojoj kao taoce drži dvoje dece!

Muškarac je u utorak u Dortmundu prvo pravio haos u jednom restoranu. Kada je policija pokušala da ga zaustavi tokom bekstva, ranio je policajca iz vatrenog oružja. Policajac je, srećom, nosio zaštitni prsluk i zadobio je samo lakšu povredu.

Nakon toga, državljanin Srbije upao je u jednu kuću i od tada tamo drži dvoje dece kao taoce.

Srpski državljanin je u restoranu pravio nerede, udarao goste palicom i koristio biber sprej, javlja Bild. Kada je pozvana policija stigla na lice mesta, Srbin je pobegao automobilom ka stambenoj zgradi.

Muškarac je zatim ušao u kuću i zabarikadirao se unutra sa dvoje dece kao taocima. Zasad nije poznato da li on u toj kući i živi.

Kada su policajci stigli do kuće u kojoj se talac drži, on je prema informacijama Bilda izašao ispred kuće i pucao na policajca, pri čemu ga je ranio.

Policija je rasporedila teško naoružane elitne jedinice koje pregledaju kuću u kojoj se napadač i dalje nalazi.

Na lice mesta u dortmundsku četvrt Höchsten je stigao i pregovarački tim specijalne jedinice SEK (Spezialeinsatzkommando). Njihov cilj je da napadača ubede da se preda.

Pregovarački tim je ušao u kuću u kojoj se muškarac zabarikadirao sa decom i pokušava da ga natera na predaju, kako bi se deca zaštitila.

Policija se nalazi sa jednom ženom kod policijske blokade na većoj udaljenosti od kuće u kojoj se muškarac i dalje nalazi sa decom. Moguće je da je to partnerka osumnjičenog, navode nemački mediji.

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