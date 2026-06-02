U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak popodne u opštini Plitvička Jezera poginuo je vozač motocikla dok je njegova saputnica povređena, izvestila je policija.

Nesreća se dogodila u utorak u 16.10 sati na državnom putu u mestu Jezerce, a u njoj su učestvovali automobil krapinskih oznaka i motocikl bez registarske oznake, čiji je vozač poginuo.

Putnica koja je bila na motociklu primljena je u Kliničko bolnički centar Sušak, gde je zadržana na lečenju, kažu u ličko-senjskoj policiji.

Promet se odvijao alternativnim pravcima Prijeboj - Ličko Petrovo Selo - Grabovac.

Alo/Jutarnji list

