Mađarska policija je, u saradnji s međunarodnim partnerima, izvela rekordnu zaplenu kokaina u istoriji te zemlje - pronađeno je ukupno 522 kilograma ove droge čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na 42 miliona evra.

Narkotici su stigli iz Južne Amerike, tačnije u pošiljkama banana iz Ekvadora, a preko Nemačke su bili namenjeni mađarskom tržištu.

Operacija je pokrenuta nakon što je francuska carina u novembru 2025. godine alarmirala mađarske vlasti o sumnjivom teretu.

Kontejneri su 17. novembra stigli u nemačku luku Bremen, odakle je šest kontejnera železnicom prebačeno u Mađarsku, dok je preostalih 14 kamionima otpremljeno za Rumuniju.

U akciju su se, uz mađarsku Poresku i carinsku upravu (NAV) i Nacionalni istražni biro interventne policije (KR NNI), uključile i policije Nemačke, Češke i Slovačke.

Iako prvobitni rendgenski snimci nisu ukazivali na šverc, detaljnim pregledom oko 7.000 kutija banana u luci Csepel u Budimpešti istražitelji su otkrili 438 paketa kokaina obmotanih folijom.

Istraga je nastavljena i tokom proleća, kada je zajednička operativna grupa presrela još jednu pošiljku. U kontejneru koji je vraćen iz rumunskog grada Arada pronađena su dodatna 72 kilograma kokaina, vredna oko 5,6 miliona evra.

Mate Zupor, šef Odseka za borbu protiv narkokriminala pri KR NNI-ju, istakao je da je reč o izuzetno složenom slučaju jer iza krijumčarenja stoje južnoameričke kriminalne grupe pa je potraga za odgovornima i dalje u toku na međunarodnom nivou.

Zupor je upozorio da se šverc kokaina u kontejnerima udvostručio poslednjih godina, kao i da pošiljke iz Ekvadora i Kolumbije više ne idu samo prema Roterdamu i Antverpenu, već sve češće ciljaju luke u južnoj i centralnoj Evropi.

Kako bi se suprotstavili ovom trendu, mađarski organi su uveli napredne tehnologije, pa tako NAV u otkrivanju sumnjivih pošiljki sada koristi veštačku inteligenciju i specijalizovani Centar za analizu rendgenskih snimaka, potvrdio je zamenik šefa sektora za provođenje zakona u NAV-u Jozef Kalez.

Alo/Dnevni Avaz

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