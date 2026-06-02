U Splitu se vodi suđenje za brutalno ubistvo: Marko Gilić i Igor Dokić suočavaju se s optužbama zbog zločina iz ljubomore.

- Nisam kriv, a svoju odbranu ću izneti na kraju postupka i odgovoriću na sva pitanja - rekao je danas Marko Gilić, zvani Brzi, 45-godišnjak iz Splita, čije je suđenje počelo pred većem sudije Dinka Mešina na Županijskom sudu u Splitu zbog teškog ubistva iz niskih pobuda (ljubomore) Lovre Vukušića (45), koji je zaklan, a zatim mu je telo zapaljeno.

Pored Gilića, koji je doveden iz zatvora u Šibeniku, sudi se i Igoru Dokiću (49) iz Solina za takozvano "obično ubistvo", koji je, iako je u sudnici delovao pomalo zbunjeno, dao isti iskaz kao i Gilić u vezi sa navodima optužnice, koga je zastupao zamenik ŽDO-a, Željan Branica. Dokića su, pak, iz zatvora u Gospiću doveli pravosudni policajci u pancirima.

- Voleo bih da to ide brzo, što je brže moguće - rekao je Gilić sudiji Mešinu, koji je odgovorio da suđenje može ići brže nego što je mislio i pozvao ga da razmisli, u dogovoru sa službenim advokatom Tonijem Vukičevićem, koje svedoke želi da pozove u sudnicu, a koje ne. Brzi je tada rekao da, što se njega tiče, ne treba pozivati momke koji su pronašli Vukušićevo spaljeno telo.

Advokat Vukičević je takođe zatražio od suda da, s obzirom na to da se u činjeničnom delu optužnice pominje Gilićeva vanbračna supruga, koja je imala aferu sa pokojnim Vukušićem dok je Brzi bio u zatvoru, suđenje bude zatvoreno za javnost do kraja postupka kako bi se zaštitila Gilićeva maloletna deca i njegova supruga, a sud će o tome doneti odluku pre sledećeg ročišta.

Podsećanja radi, Marko Gilić se tereti da je 15. aprila 2025. godine, oko 23 časa, prvo pretio Vukušiću rečima: "Ubiću te, zaklaću te" u stanu u Kupreškoj ulici, zajedno i po prethodnom dogovoru sa Dokićem, sa namerom da ubije žrtvu. To je učinio znajući da njegova bivša supruga ima aferu sa Vukušićem i da je, prema optužnici, "vođen jakom ljubomorom i željom za osvetom koju je više puta verbalizovao mesecima pre inkriminisanog događaja".

Nakon što su uputili ovu pretnju, on i Dokić, navodi se u optužnici, "oštrim predmetom su naneli žrtvi povredu u vidu defekta na prednjem delu vrata sa potpunim presekom krikoidne hrskavice grkljana, zbog čega je preminuo".

Zatim su, zajednički i po dogovoru, telo žrtve odneli do napuštene kuće na prevoju koji razdvaja naselja Rupotina Gornja i Blace iznad Solina, polili ga zapaljivom tečnošću i zapalili. Kako se može pročitati iz optužnice, nije pronađeno oružje kojim bi se eventualno mogli pronaći otisci prstiju ubice.

Šest dana nakon ubistva, 21. aprila oko 15.49 časova, grupa mladića pozvala je policiju i počelo je rasvetljavanje slučaja. Kasnije su rekli da su se prethodne noći družili i da se pokrenula tema sekte u Solinu koja se sastajala u oblasti Blace.

Želeli su da to provere, pa su se sa dva vozila odvezli do napuštene zgrade pored puta. Petorica su ušla unutra, dok su dvojica ostala u vozilima.

Jedan od njih je video telo na podu iza pregradnog zida i pozvao ostale, ali pošto je bio mrak nisu bili sigurni da li je u pitanju lutka ili osoba. Odlučili su da se vrate sledećeg dana i tada su, po svetlosti, videli da je u pitanju spaljeno ljudsko telo i pozvali su policiju.

Vukušićeva majka je 22. aprila prijavila policiji nestanak sina Lovre. U početku, s obzirom na stanje tela, nije se znalo o kome se radi, pa je urađena DNK analiza pronađenog tela i njegove majke i utvrđeno je da se genotipovi podudaraju. Obdukcijom, s obzirom na to da su delovi kože još uvek bili sačuvani, utvrđeno je da je smrt nastupila 14. ili 15. aprila.

