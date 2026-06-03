Albanac Kastriot Cenko (42) priznao je prošle nedelje na sudu u Atini da je pre dve godine ubio suprugu Albu Cenko (32) i njeno telo sakrio u ormar, pa onda na tavan.

Stravičan zločin dogodio se 29. novembra 2024. u Ampelokipiju u porodičnoj kući supružnika, u kojoj su živeli sa dvoje male dece.

Iako su istražni organi naveli da je ubica imao jake sumnje da ga supruga vara sa prijateljem, on je to negirao na sudu, rekavši da nisu imali takvih problema, već da je samo želeo da izbegne razdvajanje.

- Uzeo sam jorgan i platnenu torbu i umotao leš. Stavio sam ga u ormar i otišao da spremim doručak deci - opisao je Albanac.

Okrivljeni je rekao sudijama da je ubio majku svoje dece jer se „naljutio kada mu je rekla da će uzeti njihovo dvoje dece i napustiti ga“.

Za skrivanje tela rekao je da je to uradio jer „nije bio normalan“, rekavši da je to bilo prvo rešenje.

Prema rečima okrivljenog, supružnici su se godinama suočavali s ozbiljnim problemima u vezi, dok je, kako je rekao, žrtva imala vanbračnu vezu s njegovim prijateljem iz detinjstva. Međutim, insistirao je da je voli.

- Znali ste da ima vanbračnu vezu, znali ste s kim. Da li ste razmišljali o razvodu? Koncept porodice, kako nam kažete, bio je izgubljen... - upitao je sudija.

Međutim, optuženi je rekao da nije planirao razvod.

- Ne. Nikada nisam želeo da moja deca dožive razdvajanje. Rekao sam im: „Možete da radite šta god želite. Moja ljubav prema vama se neće promeniti“. Prihvatio sam to što je ona uradila - naglasio je Kastriot.

On tvrdi da je kobnog dana jednom udario ženu čekićem, a da je ona odmah pala na zemlju.

- Ranije mi je rekla da odlazi i da vodi decu sa sobom. Kazala mi je da mališan nije moje dete. U tom trenutku sam bio zbunjen. Čitav moj život su bila moja deca... Uradio sam reanimaciju, ali bezuspešno - pravdao se monstrum.

Na pitanje šta je sledeće uradio i zašto nije pozvao Hitnu pomoć, rekao je da je spremao decu za školu.

- Uzeo sam kesu i stavio je na glavu da ne bi ostao trag, da se deca ne bi uplašila krvi. Kada sam stavio leš u ormar, otišao sam da spremim doručak deci. Posle sam ih odveo u školu. Nisam se osećao dobro. Pokušavao sam da pronađem hrabrost da objasnim deci, da vidim šta ću da uradim. Otišao sam i na posao, a u subotu ujutru sam ih poslao kod brata. Telo sam premestio na tavan. Razmišljao sam kako da kažem sve deci - opisao je okrivljeni.

Optuženi je obavestio policiju o ženinoj smrti oko nedelju dana nakon zločina.

Slao poruke sa ženinog telefona

Majka ubijene žene, koja je svedočila na sudu tokom prethodnog ročišta, rekla je da je dok nije pozvao policiju ubica obmanjivao njene rođake umirujućim porukama poslatim sa ženinog mobilnog telefona.