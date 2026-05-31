Dvadesetčetvorogodišnji Kevin Selimović preminuo je od posledica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se 17. aprila dogodila u mestu Potkrajci, na magistralnom putu Bijelo Polje - Prijepolje.

Mladić je više od mesec dana vodio tešku borbu za život u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gde je prebačen nakon što je u kritičnom stanju primljen u Opštu bolnicu Bijelo Polje. Uprkos naporima lekara, Kevin je juče podlegao povredama.

Podsetimo, kobnog jutra u Potkrajcima došlo je do sudara dva vozila, nakon čega su oba automobila sletela u kanal pored puta. Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca-spasilaca. Prema tadašnjim informacijama nadležnih službi, jedno lice ostalo je zarobljeno u vozilu i nalazilo se u besvesnom stanju. Vatrogasci su brzom intervencijom uspeli da ga izvuku iz smrskanog automobila, nakon čega je hitno transportovano u bjelopoljsku bolnicu.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva ranije je saopšteno da su u nezgodi učestvovali Kevin Selimović, koji je upravljao vozilom marke BMW, i A. B, vozač vozila marke "jeep". Obojica su nakon udesa prevezeni na ukazivanje medicinske pomoći. Lekari Opšte bolnice Bijelo Polje tada su saopštili da je Selimović primljen bez svesti, sa izuzetno teškim povredama opasnim po život. Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja odmah je transportovan u Klinički centar Crne Gore, gde je bio smešten na intenzivnoj nezi.

Vest o preranoj smrti mladog Kevina potresla je porodicu, prijatelje i brojne građane Bijelog Polja, koji se na društvenim mrežama opraštaju od njega emotivnim porukama, izražavajući saučešće porodici i tugu zbog još jednog ugašenog mladog života na crnogorskim putevima.

Alo/Sandžak Danas

