Osmogodišnji dečak teško je povređen nakon što je pao sa pešačkog mosta preko reke Soče kod Kobarida u Sloveniji. Nesreća se dogodila 30. maja oko 19 časova, dok je porodica pešačila stazom od vodopada Kozjak ka obližnjem kampu.

Prema navodima policije, porodica iz Nemačke je pre nesreće pešačila stazom od vodopada Kozjak preko pešačkog mosta. Dečak se nekoliko metara pre kraja mosta spotakao, pao i survao sa visine veće od šest metara na kamenitu padinu ispod. Tom prilikom zadobio je teške telesne povrede opasne po život.

Na lice mesta odmah su stigli pripadnici Gorske službe spasavanja Tolmin i ekipa Hitne pomoći, a potom je dete preuzeo tim helikopterske hitne medicinske službe. Helikopterom je prevezeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, gde je zadržano na lečenju.

O incidentu su obavešteni istražni sudija Okružnog suda u Novoj Gorici i okružni državni tužilac Okružnog državnog tužilaštva u Novoj Gorici. Na osnovu dosadašnjih nalaza, policija je isključila bilo kakvu odgovornost trećih lica.

Alo/24ur

