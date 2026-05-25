Tridesetogodišnja žena ubijena je danas u pucnjavi u centru Šefilda, a britanska policija uhapsila je tri osobe osumnjičene za ubistvo, saopštila je policija Južnog Jorkšira.

Pucnjava se, prema navodima Skaj njuza, dogodila u Vest stritu, delu grada poznatom po noćnom životu i velikom broju studenata Univerziteta u Šefildu.

Žena je sa teškim povredama prevezena u bolnicu, gde je kasnije preminula.

Policija je ubrzo nakon incidenta u blizini Stokporta u Velikom Mančesteru uhapsila muškarca (30) i ženu (32), dok je još jedan tridesetogodišnji muškarac priveden u Šefildu. Svi osumnjičeni nalaze se u pritvoru.

Pomoćnik načelnika policije Kolin Mekfarlan izjavio je da je incident "razoran" i izrazio saučešće porodici i prijateljima ubijene žene.

"Naši policajci intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti pucnjave. Istraga je još u ranoj fazi, ali ćemo narednih dana zadržati pojačano prisustvo policije na mestu događaja", rekao je Mekfarlan.

On je pozvao svedoke da se jave policiji i poručio da "sada nije vreme za ćutanje".

"Oružano nasilje izaziva nezamislive tragedije, a žrtva i njena porodica zaslužuju odgovore. Učinićemo sve da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde", naglasio je Mekfarlan.