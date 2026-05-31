Jedan državljanin (25) Srbije uhapšen je u jednom hotelu u Zagrebu, na području Trešnjevke, kada je kod njega pronađen pištolj sa pripadajućom municijom, kojim je planirao da izvrši ubistvo.

On je policajcima rekao da je u Hrvatsku ušao nekoliko dana ranije, ilegalnim putem.

-Veruje se da je zagrebačka policija sprečila ubistvo budući da je istragom utvrđeno da je došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem jedne aplikacije, organizovao likvidaciju. Za sada nije poznato ko je bio meta – rekao je za lokalne medije izvor blizak slučaju.

Srbin kod sebe nije imao identifikaciona dokumenta, a u okviru pištolja se nalazilo sedam komada municije, dok je sa oružja delimično bio uklonjen fabrički broj.