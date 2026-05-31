Bratoubistvo koje se dogodilo 13. maja u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana još uvek je tema tog kraja. Tada je Slobodan S. (61) iz Jastrebca uhapšen jer je uveče oko 19 sati do smrti izudarao drvenom motkom brata Svetu S. (71).

Njih dvojica su, prema nezvaničnim saznanjima, živeli u selu, sami, u dve odvojene kuće. Navodno su se često raspravljali oko različitih stvari u svojoj okućnici.

Ova tragedija je ozbiljno "uzdrmala" selo sa pedesetak stanovnika. Miroslav Stevanović, predsednik Mesne zajednice kaže da je Sveta S. sahranjen i da je celo selo zapalilo sveću za pokoj duše komšije.

- Naše selo se uopšte u medijima retko spominje, a sada je bilo u svim zbog tragičnog događaja. Svi su na sahrani videli da problemi svakodnevnice ne bi trebali da izazivaju takav bes jer nas je stvarno ostalo malo ovde na jugu. Ne znam tačno zbog čega su se potukli, ali moram da apelujem na toleranciju. Nesreća je to velika koja nas je zadesila zbog neke voćke ili sličnog razloga - rekao je Stevanović.

Meštani su zapanjeni, ali i zgroženi tragedijom koja se dogodila i pretpostavljaju šta je mogao da bude uzrok ove kobne razmirice dvojice braće.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. I sada se sukob dogodio, kako nam pričaju, oko toga da je neko oborio jedno ili više takvih stabala, a da nije pitao brata. Priča se da su se posvađali oko neke voćke, a šta je baš uzrok, to policija zna - rekao je jedan meštanin sela koje broji jedva pedesetak ljudi.

Oni su ranije ispričali da su se braća mnogo razlikovala karakterno.

- Slobodan koji je ubio brata je jedan miran čovek. On je nekada dugo radio u Drvno-prerađivačkoj industriji "Sloga". Vredan je čovek i bez obzira što nema porodicu, kuću i okućnicu je držao lepo. A ubijeni Sveta je bio malo prek čovek. On je poznat i u Vladičinom hanu kao i u našem selu. Čim mu nešto zasmeta, on zove policiju. On se stalno pravio da je ugrožen, da mu nešto fali i da ga je neko za nešto "zavrnuo". Sve moguće institucije ga znaju u hanu, podnosio je razne žalbe, živeo je od socijale i poljoprivrede pa se žalio na sve i svašta. Dugo godina se njih dvojica raspravljaju oko stvari u okućnici, a sada je Slobodanu izgleda "prekipelo" - kaže meštanin.

Slobodanu S. je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određen pritvor, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

- Nakon više udaraca drvenom motkom u predelu glave, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Naložena je obdukcija tela pokojnog - potvrđeno je u Višem javnom tužilaštvu u Vranju koje vodi istragu.

Meštani navode da pored malog broja stanovnika, sada će još dve kuće biti zatvorene.

- Pet metara su kuće udaljene jedna od druge, takoreći vrata do vrata. Celog života se tako raspravljaju, imali su i česte svađe. Stariji brat je prijavljivao mlađeg. Svađali su se oko zemlje i drva. I zbog gluposti na kraju dođe do ubistva - navodi izvor.

