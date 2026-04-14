U pucnjavi koja se danas dogodila u Barseloni teško je ranjen Krsto V, navodni pripadnik škaljarskog klana koji se godinama nalazi u bekstvu, piše portal Dan pozivajući se na nezvanična saznanja iz više izvora.

O žrtvi su mediji izveštavali povodom sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Pored suđenja u kojem je jedan od optuženih povodom ubistva Šćepana Roganovića, pokrenuti su od strane Specijalnog državnog tužilaštva portiv Krsta V. i predmeti zbog sumnje na šverc kokaina.

Podsetimo, u muškarca, za kojeg su španski mediji pisali da je srpskog porekla, ispaljeno je pet hitaca, a najmanje dva su ga pogodila.

Španski mediji prenose da su on, njegova supruga i maloletni sin sedeli na terasi jednog bara u distriktu Sant Marti u Barseloni, kada se pucnjava dogodila. Iznenada su se pojavile tri osobe koje su navodno pokušale da prerežu vrat žrtvi, a potom su počele nasumično da pucaju u njega.

Jedan svedok je iz svog stana čuo pet pucnjeva.

- U početku sam mislio da su petarde - objašnjava on.

Zatim je izašao na balkon i video muškarca kako leži na zemlji, okružen krvlju.

Žrtva je prebačena u bolnicu u kritičnom stanju, a imala je i posekotinu na vratu.

Španski mediji pišu da ovaj napad može biti povezan sa nastavkom sukoba klanova sa Balkana, podsećajući da je u toj državi i pre manje od godinu dana policija vodila istrage povodom ubistava i napada koja se povezuju sa pomenutim kriminalnim grupama kada su mete bili pripadnici kavačkog i škaljarskog klana.

Alo/Dan/Vijesti

