Gej afera! Državljanin Brazila (28) osumnjičen je da je pokušao da ubije državljanina BiH (31) u Hrvatskoj, nakon svađe u sobi. Upoznali su se na Tinderu i stupili u vezu, a zatim je došlo do stravičnog krvavog pira.

Novi detalji dramatičnog slučaja koji se dogodio pre nekoliko dana i koji je potresao Zagreb otkrivaju pozadinu odnosa između dvojice muškaraca, nakon što je državljanin Brazila osumnjičen da je pokušao da ubije muškarca poreklom iz Bosne i Hercegovine. Hrvatski istražitelji utvrdili su da su njih dvojica bili u emotivnoj vezi koja je započela preko aplikacije Tinder, a poslednjih meseci održavali su kontakt i vezu na daljinu.

Prema informacijama hrvatskih medija, Bosanac je nekoliko dana pre incidenta doputovao u Zagreb da bi se sastao s osumnjičenim Brazilcem.

- Dvojica muškaraca su poslednjih meseci održavala vezu na daljinu, a žrtva je nekoliko dana pre napada doputovala u Zagreb. Majka napadnutog ispričala je istražiteljima da joj je sin rekao da ide u Zagreb da se sastane s prijateljem s kojim je radio u Dubaiju - rekao je izvor za Indeks.hr

Njih dvojica boravila su u apartmanu u Livadićevoj ulici u Zagrebu, koji je Brazilac iznajmio na svoje ime. Sve je, prema dosadašnjim saznanjima, bilo mirno do jutra 15. maja, kada je između njih izbila žestoka svađa.

- Osumnjičeni tvrdi da je reagovao u samoodbrani jer je navodno partner počeo da uništava stvari po stanu, dok povređeni muškarac navodi da je bez upozorenja napadnut nožem - navode izvori za lokalne medije.

Istragom je utvrđeno da je korišćen kuhinjski nož dužine oko 30 centimetara. Povređeni je zadobio više ubodnih rana u ruke i noge, a posebno ozbiljna povreda naneta mu je u predelu desne natkolenice, gde su presečeni vena i mišić. Uprkos teškim povredama i obilnom krvarenju, uspeo je da izađe iz apartmana i dođe do stepeništa zgrade, gde je dozivao pomoć.

Posebno potresan detalj odnosi se na činjenicu da je majka povređenog muškarca tokom telefonskog razgovora navodno slušala deo njihove svađe. Kako je ispričala policiji, neposredno pre napada preko Vocap video-poziva videla je muškarca za kojeg veruje da je osumnjičeni, a u njegovoj ruci primetila je nož.

Stanari zgrade ispričali su da su čuli jauke i pozive upomoć, nakon čega su izašli iz stanova i zatekli krvavog muškarca na stepeništu. Jedan od svedoka rekao je da je osumnjičeni na engleskom jeziku govorio kako je „ubio partnera“, dok su pojedini stanari pokušavali da zaustave krvarenje povređenom do dolaska Hitne pomoći.

Policija je tokom uviđaja pronašla nož sa tragovima krvi, a pregledani su i snimci nadzornih kamera. Na njima se ne vidi sam napad, ali su zabeleženi trenuci neposredno nakon incidenta, uključujući povređenog muškarca na stepeništu i osumnjičenog koji kleči pored njega.

U međuvremenu, pažnju javnosti privukla je i objava sestre osumnjičenog Brazilca, koja je na društvenim mrežama pokrenula potragu za njim, navodeći da joj se ne javlja i deleći njegov nadimak s interneta. Taj isti nadimak, prema tvrdnjama majke povređenog muškarca, korišćen je i na Vocap nalogu preko kojeg je komunicirala s osumnjičenim. Istraga o pokušaju teškog ubistva je u toku, a Brazilac se trenutno nalazi u istražnom zatvoru.

