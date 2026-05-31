Mesec u kome ste rođeni ima svoju boju - astrolozi savetuju da je izaberete prilikom uređenja doma i da na taj način kreirate dobru energiju.

Januar- tamno crvena

Kako je januarski kamen rođenja granat, boja ovog meseca je tamno, duboko crvena.

Zbog svoje dubine i intenziteta, ova boja može se koristiti i na zidovima, u nijansama poput Lick Red 06 ili Little Greene’s Arras, za stvaranje toplog i “obavijajućeg” ambijenta. Takođe se može primeniti kao akcenat na lajsnama, okvirima vrata ili kroz manje dekorativne elemente.

Februar – Ljubičasta

Kamen rođenja za februar je ametist, pa je njegova boja ljubičasta. Iako se „prava“ ametist ljubičasta može činiti intenzivnom ili teškom za kombinovanje, tamnije nijanse poput patlidžan ljubičaste mogu se koristiti u manjim količinama u enterijeru.

Alternativno, mogu se koristiti i dublje nijanse poput Little Greene Purple Brown, koja je tamno braon sa ljubičastim podtonom.

Ljubičasta se u enterijeru često povezuje sa kreativnošću i duhovnošću, pa se može koristiti i u većim dozama kod onih koji vole ovu boju.

Mart – akva plava

Kamen rođenja za mart je akvamarin, pa je boja aqua plava. Ova nijansa se nalazi između plave i zelene, sa blagim zelenim podtonom, i asocira na more i prirodu.

Posebno je pogodna za kupatila i kuhinje, kao i za detalje poput kuhinjskih uređaja.

April – Bela

Kamen rođenja za april je dijamant, pa je simbolična boja bela ili prozirna. Bela se često koristi u enterijeru kao osnovna neutralna boja zidova.

Efekat se može obogatiti kombinovanjem različitih tekstura i nijansi bele kako bi prostor dobio dubinu i sofisticiranost. Alternativno, mogu se koristiti providni dekorativni elementi koji podsećaju na izgled dijamanta.

Maj – Tamno zelena

Kamen rođenja za maj je smaragd, pa je boja tamno zelena. Ova nijansa se često koristi u enterijeru kao elegantna i luksuzna opcija, posebno na većim komadima nameštaja poput sofa.

Zelene nijanse, uključujući i svetlije varijante poput žalfije, takođe su popularne u savremenom dizajnu enterijera.

Jun – Prljavo bela

Kamen rođenja za jun je biser, pa se njegova boja najčešće interpretira kao kremasta ili prljavo bela. Međutim, biseri mogu imati i druge tonove, uključujući roze, sivu ili crnu, pa je interpretacija boje fleksibilna.

Prljavo bela je jedna od najpraktičnijih boja za uređenje enterijera jer je neutralna, umirujuća i lako se kombinuje sa drugim nijansama.

Jul – Crvena

Kamen rođenja za jul je rubin, pa je boja crvena u svom življem i intenzivnijem obliku. Ova nijansa može biti jaka za veće površine, pa se često koristi u manjim dekorativnim elementima.

Popularan pristup je tzv. „unexpected red theory“, prema kojoj i mali crveni detalj može značajno unaprediti prostor.

Avgust – Zelena

Kamen rođenja za avgust je peridot, pa je boja svetlija zelena sa žutim podtonom. Ova nijansa može varirati od maslinasto zelene do chartreuse tonova.

Maslinasto zelena se posebno često koristi u savremenom enterijeru zbog svoje sofisticiranosti i topline.

Septembar – Plava

Kamen rođenja za septembar je safir, pa je boja plava. Safir plava je duboka, ali istovremeno živahna nijansa koja može delovati i smirujuće i energično.

Svetlije plave nijanse takođe se često koriste u enterijerima, posebno u spavaćim sobama i dnevnim prostorijama.

Oktobar – Roze

Kamen rođenja za oktobar je turmalin, pa je njegova boja roze. Roze nijanse mogu varirati od jarko ružičaste do nežnih pastelnih tonova poput “setting plaster” nijansi.

Roze se smatra univerzalnom bojom koja se može prilagoditi različitim stilovima enterijera.

Novembar – Žuta

Kamen rođenja za novembar je citrin, pa je boja žuta. Ova boja obuhvata širok spektar nijansi – od senf žute do svetle, sunčane i pastelne “butter yellow”.

Žuta se često koristi kao akcenat boja u enterijeru, ali i kao osnovna nijansa u toplim, zemljanim prostorima.

Decembar – Tirkizna

Kamen rođenja za decembar je tirkiz, pa je boja tirkizna. Ova nijansa je mešavina plave i zelene, sa izraženijim zelenim podtonom u odnosu na akva plavu.

Tirkizna se često koristi kao akcenat boja u modernim enterijerima, posebno u kombinaciji sa neutralnim tonovima, piše idealhome.