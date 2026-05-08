Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas svečanu počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja – Dana pobede nad fašizmom.

Svečanosti su prisustvovali brojni vojni i državni zvaničnici, dok su plotuni sa Kalemegdana odjekivali Beogradom u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata u Evropi.

Intonirana himna Srbije

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, ceremoniji su prisustvovali državni sekretar Mile Jelić, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović.

Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne Srbije, pročitana je naredba predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića.

Na osnovu te naredbe pripadnici Garde izvršili su počasnu artiljerijsku paljbu.

Ispaljeno deset plotuna

Tokom ceremonije ispaljeno je deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.

Svečana paljba tradicionalno se organizuje povodom važnih državnih praznika i datuma od istorijskog značaja za Srbiju.

Sećanje na kraj Drugog svetskog rata

Dan pobede nad fašizmom obeležava se 9. maja u znak sećanja na dan kada je 1945. godine nacistička Nemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svetski rat u Evropi.

Ovaj datum širom sveta simbolizuje pobedu nad fašizmom i sećanje na milione žrtava najvećeg sukoba u modernoj istoriji.