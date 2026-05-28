Starija žena (77) teško je povređena jutros u Zemunu nakon nezgode koja se dogodila prilikom izlaska iz gradskog autobusa na liniji 15.

Nezgoda se dogodila oko 8.50 časova u Ulici 20. oktobra, kada je, prema prvim informacijama, žena ostala zaglavljena vratima autobusa, nakon čega je vozilo nastavilo kretanje.

Kako se nezvanično saznaje, deo njenog tela ostao je priklješten prilikom zatvaranja vrata, zbog čega je autobus nekoliko metara vukao nesrećnu ženu ulicom. U jednom trenutku ona je pala na kolovoz i zadobila višestruke teške povrede glave i tela.

Kako se nezvanično saznaje, deo njenog tela ostao je priklješten prilikom zatvaranja vrata, zbog čega je autobus nekoliko metara vukao nesrećnu ženu ulicom. U jednom trenutku ona je pala na kolovoz i zadobila višestruke teške povrede glave i tela.

BONUS VIDEO: