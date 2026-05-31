Ostrvo se nalazi u Baltičkom moru, na oko 300 kilometara od ruske eksklave Kalinjingrad.

Zbog straha od moguće ruske agresije, hibridnih pretnji i neizvesnosti oko buduće američke vojne prisutnosti u Evropi, Švedska i njeni saveznici nastoje da Gotland ponovo pretvore u snažno vojno uporište.

Kako navodi Politiko, Švedska je prošle sedmice završila prvu NATO vojnu vežbu na ostrvu otkako je 2024. godine postala članica Alijanse.

U vežbi je učestvovalo oko 18.000 vojnika iz 13 država, koji su uvežbavali odgovor na mogući ruski napad.

Načelnik švedske odbrane Mihael Klaeson upozorio je da bi ruski napad mogao da se dogodi „u bilo kom trenutku“.

Vojni stručnjaci ističu da kontrola Gotlanda omogućava nadzor nad velikim delom Baltičkog mora.

Prema njihovim procenama, ukoliko bi Rusija preuzela ostrvo i rasporedila sisteme protivvazdušne odbrane, mogla bi značajno da oteža snabdevanje baltičkih država i Finske. S druge strane, NATO kontrolom Gotlanda može da ograniči rusko delovanje u regionu Baltika.

Švedska je poslednjih godina uložila više od 200 miliona evra u vojnu infrastrukturu na ostrvu. Ponovo su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane, a raspoređene su i jedinice opremljene borbenim vozilima CV90 i tenkovima Leopard 2.

Pored mogućnosti klasičnog vojnog sukoba, švedske vlasti upozoravaju i na rastuće hibridne pretnje.

Tokom prethodnih 18 meseci na Gotlandu su zabeleženi slučajevi sabotaže vodovodne infrastrukture, prekidi podmorskih optičkih kablova i učestalo ometanje radio-signala.

Evropski saveznici istovremeno prate signale iz Vašingtona o mogućem smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi.

Prema medijskim navodima, SAD su smanjile učešće u nedavnoj vežbi na Gotlandu, iako je oko 300 američkih vojnika ipak učestvovalo u manevrima.

Vežba je pokazala i koliko su bespilotne letelice postale važan deo savremenog ratovanja.

Ukrajinski vojnici koji su učestvovali u obuci demonstrirali su efikasnost dronova na bojnom polju, zbog čega švedska vojska planira dodatno usavršavanje u toj oblasti.

Predstavnici NATO-a i švedske vojske poručili su da je cilj da Alijansa ostane spremna i da ne prepusti inicijativu Moskvi, zaključuje Politiko.