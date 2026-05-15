Srbija je zvanično ušla u završnu godinu priprema za Ekspo 2027, najveći međunarodni događaj koji će Beograd i zemlju pozicionirati među najvažnije globalne destinacije budućnosti.

Tačno 365 dana do početka velike međunarodne izložbe, širom Srbije organizovani su performansi, plesne aktivacije i muzički događaji kojima je simbolično obeležen početak završnog odbrojavanja do otvaranja Ekspa 2027.

Građani su na trgovima i šetalištima u Subotici, Čačku, Leskovcu, Kladovu i Beogradu mogli da prisustvuju flash mob nastupima u kojima su učestvovali plesači različitih stilova — od modernog plesa i baleta do folklora.

Centralni događaj održan je na Kalemegdanu, na platou ispod Pobednika, gde su se simbolično spojile energija i poruke gradova koji su prethodnih dana bili deo performansa širom Srbije.

Time je zvanično počelo odbrojavanje do Ekspa 2027 koji će biti održan u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Čigra kao simbol pokreta i zajedništva

Vizuelni simbol večeri bila je čigra, predstavljena kao motiv pokreta, povezivanja i zajedničke energije.

Organizatori navode da je čitav koncept događaja inspirisan osnovnom temom Ekspa 2027:

„Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Ideja manifestacije bila je da pokaže univerzalni jezik igre, muzike i zajedništva koji povezuje ljude različitih generacija, kultura i interesovanja.

Tokom 93 dana trajanja međunarodne izložbe Beograd će ugostiti više od četiri miliona posetilaca i čak 137 do sada potvrđenih međunarodnih učesnika.

Planirano je više od 8.000 programa iz oblasti nauke, tehnologije, kulture, muzike i sporta.

Velika šansa za srpsku privredu i turizam

Direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić izjavio je da će izložba imati ogroman značaj ne samo za međunarodnu promociju Srbije, već i za domaću privredu i turizam.

– Imaćemo bogat biznis program gde će biti zaista velikih prilika za naše kompanije i kompanije iz regiona da se prikažu svetu, da razgovaraju o novim projektima i novim tehnologijama – rekao je Jerinić.

On je ocenio da će Ekspo ostaviti trajno nasleđe Beogradu i Srbiji kroz razvoj turističke ponude, povećanje broja noćenja i jačanje međunarodne vidljivosti zemlje.

– Imaćemo priliku da naš turizam dalje napreduje, da povećamo broj noćenja u Beogradu i dodatno obogatimo turističku ponudu i tokom Ekspa i nakon njega – istakao je Jerinić.

Pokrenut najveći volonterski program u regionu

Istog dana zvanično su otvorene prijave za program „Ekspo Plejmejkers“, najveći volonterski program ikada organizovan u Srbiji i regionu.

Tokom trajanja izložbe biće angažovano više od 20.000 volontera, a prijave su otvorene za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta.

Volonteri će moći da biraju između čak 48 različitih pozicija u organizaciji međunarodne izložbe.

Ekspo 2027 biće prva specijalizovana međunarodna izložba ovog tipa ikada održana u jugoistočnoj Evropi, zbog čega se očekuje da događaj postane jedan od najvećih projekata u modernoj istoriji Srbije.