Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da prilike na frontu u Ukrajini ukazuju na to da bi sukob mogao uskoro da se privede kraju. Služba bezbednosti Ukrajine tvrdi da je njen Centar za specijalne operacije "Alfa" pogodio stratešku naftnu stanicu u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i gasni terminal luke Temrjuk u Krasnodarskom kraju.

Napadnuta ruska luka Taganrog, požar na tankeru i rezervoaru za gorivo

Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog, a u požaru koji je izbio nakon napada zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Prema preliminarnim informacijama, u napadu na luku nema žrtava, napisao je ruski guverner na društenoj mreži Maks.

Gradonačelnica Taganroga Svetlana Kambulova saopštila je nešto kasnije da je požar u luci ugašen i da nema izlivanja nafte.

Ruske vlasti su saopštile i da su tokom noćnog napada dronovi pogodili privatnu kuću u Taganrogu, povredivši dve osobe.

Zaporoška nuklearka ostala u potpunom mraku

Predsednik Rusije Vladimir Putin veruje da je icident s padom drona u Rumuniji najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo s kursa, kao i da je Rusija spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona, ako joj rumunske vlasti predaju podatke. U međuvremenu, predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio da je dron pre nego što se srušio na višespratnicu u Rumuniji pogođen na nebu iznad Ukrajine, usled čega je promenio pravac.

Što se tiče mogućnosti za okončanje ratnih dejstava u Ukrajini, predsednik Rusije poručuje da nije moguće navesti konkretne rokove, ali je istakao da je ruska vojska u ofanzivi na svim delovima fronta.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je na pojačavanje pritiska na Rusiju kako bi se sprečilo dalje produžavanje i širenje rata.

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) tvrdi da su pripadnici njenog Centra za specijalne operacije "Alfa" izveli napade na stratešku naftnu pumpnu stanicu u Jaroslavskoj oblasti i gasni terminal luke Temrjuk u Krasnodarskom kraju Rusije.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je Zaporoška nuklearna elektrana privremeno ostala bez spoljnog napajanja električnom energijom, što se događa 16. put od početka vojnog sukoba u Ukrajini.