Pripadnici saobraćajne policije u Nišu isključili su iz saobraćaja petnaestogodišnjeg mladića zbog sumnje da je počinio više teških saobraćajnih prekršaja, uključujući i nasilničku vožnju.

Prema navodima policije, maloletnik je tokom noći upravljao motociklom marke "Jamaha" i u periodu od svega deset minuta više puta prošao kroz crveno svetlo na semaforima. Kada su policijski službenici pokušali da ga zaustave, on se oglušio o naređenje i nastavio kretanje, pokušavajući da pobegne.

Tokom bekstva nije se zaustavljao ni na raskrsnicama na kojima mu je prolaz bio zabranjen, čime je, kako se sumnja, ugrozio bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Policija je ubrzo uspela da ga sustigne i zaustavi, a daljom kontrolom utvrđeno je da petnaestogodišnjak nema vozačku dozvolu, kao i da je motociklom upravljao bez zaštitne kacige.

Zbog nasilničke vožnje i drugih utvrđenih prekršaja protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ponovo su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i saobraćajnu signalizaciju, kao i da vozilima upravljaju isključivo ukoliko za to poseduju odgovarajuću dozvolu. Poseban apel upućen je vozačima motocikala da koriste zaštitnu opremu kako bi sačuvali svoju bezbednost, ali i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

