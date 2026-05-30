Ispred Hrama Svetog Save prethodnih dana odvijaju se prizori koje mnogi vernici opisuju kao istorijske. Hiljade ljudi iz svih krajeva Srbije i regiona strpljivo stoji u kilometarskim redovima kako bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta koja je stigla sa Svete Gore.

Neki čekaju pet sati, neki osam, a ima i onih koji su u redu proveli više od 12 sati.

Ali niko se ne žali.

Naprotiv, na licima ljudi vidi se radost, mir i osećaj da prisustvuju nečemu što će pamtiti ceo život.

Posebno emotivni bili su prizori najmlađih vernika koji su pred svetinju dolazili sa najiskrenijim željama.

Dok su odrasli govorili o zdravlju, porodici, spasenju i veri, jedan dečak je svojom rečenicom dirnuo čitavu Srbiju.

– Da dobijem brata ili sestru – rekao je mališan kada su ga pitali sa kojom željom dolazi pred pojas Presvete Bogorodice.

Njegove reči brzo su postale jedna od najlepših poruka koja se mogla čuti ispred Hrama Svetog Save.

Protojerej-stavrofor Radivoj Panić, koji već deset dana zajedno sa drugim sveštenicima dežura kraj svetinje, rekao je za TV Hram da prizori koje viđa ostavljaju snažan utisak.

– Sreo sam jednog čoveka koji mi je rekao da je čekao 12 i po sati i da mu nije žao, čak ni da je čekao duže. Ta radost koju sam video na njegovom licu pokazuje da svi treba da budemo takvi – rekao je otac Radivoj.

Dodao je da je dolazak ove svetinje veliki blagoslov za Beograd, Srbiju i čitav narod.

Za mnoge vernike, čekanje u redu nije samo fizičko stajanje, već lični podvig, molitva i trenutak duboke duhovne povezanosti.

– Vera je mnogo bitna, doći ovde i pokloniti se ovako velikoj svetinji – rekla je jedna vernica.

Druga je dodala da svako u redu nosi svoju tihu molitvu i razlog zbog kog je došao.

– Imam neke svoje lične razloge, a verujem da svi ovde imaju nešto zbog čega su došli. Samo neka bude na zdravlje i spasenje svima nama – rekla je.

Među hiljadama okupljenih posebno se izdvajaju porodice sa decom, bake koje drže fotografije najbližih, mladi bračni parovi i ljudi koji u tišini čekaju svoj trenutak pred svetinjom.

Vreme se u redovima više ne meri satima, već verom i strpljenjem.

Za mnoge vernike, dolazak pojasa Presvete Bogorodice predstavlja retku priliku da osete utehu, nadu i blagoslov, dok su reči malog dečaka koji želi samo brata ili sestru postale simbol najčistije dečje molitve.