Austrijska kriminalističko-obaveštajna služba ponudila je nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi dovele do lociranja i hapšenja Radoja Zvicera, označenog kao vođu „kavačkog klana“. Informaciju je objavio Evropol.

Navodi se da će, u slučaju više informacija od različitih doušnika, nagrada biti podeljena prema značaju i korisnosti dostavljenih podataka. Takođe je precizirano da u nagradu ne mogu biti uključene osobe koje su zakonski obavezne da sarađuju sa organima, kao ni oni koji su osumnjičeni za saučesništvo u vezi sa predmetom.

Zvicer se potražuje zbog šverca 83 kilograma kokaina, a u Crnoj Gori se protiv njega vodi više postupaka koji uključuju teška krivična dela, među kojima su ubistva i trgovina drogom.

Prema podacima Evropola, reč je o osobi atletske građe, plavih očiju i smeđe kose, koja na telu ima ožiljke od prostrelnih rana, uglavnom na levoj strani gornjeg dela tela.

