Policija u Nišu, u dve odvojene akcije, uhapsila je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu R. S. (64) i I. J. (53) kod kojih je pronašla narkotike.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, policija je prilikom pretresa stana R. S. pronašla sedam paketa sa oko 320 grama praha za koji se sumnja da je heroin, kao i vagicu za precizno merenje.

U drugoj akciji, policija je u stanu I. J. pronašla 101 tabletu za koje se sumnja da su MDMA, kao i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.