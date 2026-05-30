Medvedev je objavio video generisan pomoću veštačke inteligencije na Max-u. Snimak prikazuje francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i britanskog premijera Kira Starmera kako sa užasom posmatraju lansiranje raketa.

Vizuelnu sekvencu prati glas samog političara, koji čita fragment svoje poruke od juče.

„Ovo je samo početak“, komentarisao je autor kanala objavu.

Krajem aprila, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev kritikovao je rukovodstvo EU zbog opsesije vojnim akcijama.

U januaru je političar odgovorio na vojne planove Emanuela Makrona video-snimkom napada ruskog raketnog sistema Orešnik. Početkom maja, Dmitrij Medvedev je nazvao militarističku Nemačku opasnošću za Evropu i Rusiju.

Objava podseća na ranije snimke i montaže generisane veštačkom inteligencijom kakve je ranije objavljivao predsednik SAD Donald Tramp.

