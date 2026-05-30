Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 12 časova u Novom Sadu, kada je došlo do sudara motocikla i putničkog automobila.

Nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a motociklista je zadobio ozbiljne povrede.

Na mesto nezgode odmah je upućena ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koja je intervenisala po prvom stepenu hitnosti.

Prema rečima portparola Zavoda za urgentnu medicinu dr Zorana Krulja, povređeni muškarac zadobio je povrede vratnog dela kičme.

- Nakon ukazane prve pomoći na licu mesta, prevezen je u svesnom stanju na Odeljenje hirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine radi dalje dijagnostike i lečenja - naveo je Zoran Krulj.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće poznate nakon policijskog uviđaja, kojim će biti utvrđeni svi detalji ove saobraćajne nezgode.

