Tokom obraćanja iz Šangaja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je tokom ove posete do sada najviše naučio.

"Za ovih 4-5 dana sam do sada najviše naučio. Ovako dugo bio sam samo u Njujorku, kada se bilo veliko zasedanje, ali ovako dugo u bilateralnoj poseti nisam bio nigde. Mnogo dobrih stvari za Srbiju, posetio sam 29 kompanija. To ljudi ne mogu da urade za godinu dana, a mi smo za pet. Tako da, to su velike stvari, a interes je bio takav da smo mogli još sa 50 kompanija da se sastanemo. U Šangaju sve kupuju on lajn, pa ćemo videti kako da pojačamo svoju onlajn prodaju. Svi koji su došli, rekli su, vi ste primili orden od predsednika Sija, to nam je otvroilo mnoga vrata", kaže predsednik.

"Već u julu u Šapcu ćemo da otvorimo prvu fazu, pokazaćemo sve tri faze. To su sve ogromna ulaganja, kada vam kaže jedan Lingolng, idemo sa novih 530 miliona evra ulaganja, a za nas je mnogo pet miliona", ukazao je Vučić.

