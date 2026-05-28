Njihovo prisustvo u naseljenim područjima može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik, posebno za osobe koje su alergične na ubode insekata.

Za razliku od pčela, stršljeni mogu da ubodu više puta, što ih čini dodatno opasnim u situacijama kada se nalaze blizu ljudi ili stambenih objekata.

U toplijem delu godine stršljeni često grade gnezda na krovovima, fasadama, tavanima i dvorištima. Kada se gnezdo formira u blizini stambenih objekata, može doći do čestih susreta sa ljudima, što povećava rizik od uboda i uznemirenosti u komšiluku.

Stručnjaci upozoravaju da se gnezda ne smeju uklanjati samostalno, jer stršljeni mogu postati izrazito agresivni kada se osećaju ugroženo.

Jedna situacija iz Hrvatske, podeljena na Redditu, pokrenula je burnu raspravu među korisnicima. Vlasnik kuće naveo je da je na njegovom objektu formirano gnezdo stršljena koje ne uklanja, iako insekti dolaze i u susedno dvorište.

Njegov komšija je, prema navodima, tražio da se problem hitno reši, uz pretnju prijavom nadležnim službama.

Ova situacija dovela je do tenzija između komšija i otvorila pitanje odgovornosti vlasnika objekta.

U komentarima na mrežama većina korisnika istakla je da stršljeni mogu biti ozbiljna pretnja po zdravlje i da se problem mora rešavati bez odlaganja.

Mnogi smatraju da vlasnik objekta treba da pozove stručne službe za uklanjanje gnezda, umesto da ignoriše situaciju ili pokušava samostalno rešavanje.

Pojedini komentari upozoravaju da ubod stršljena može biti opasan, posebno za osobe koje imaju alergijske reakcije.

Stručnjaci za insekte i bezbednost savetuju da se gnezda stršljena nikada ne uklanjaju samostalno. Najbezbednije rešenje je kontaktiranje profesionalnih službi koje imaju opremu i zaštitu za ovakve intervencije.

Pravovremena reakcija može sprečiti potencijalne opasne situacije i smanjiti rizik od uboda.