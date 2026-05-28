Jezivo ubistvo i pucnjava potresli su jug Srbije, kada je sinoć u Prištini za sada nepoznata osoba otvorila paljbu, pri čemu je nastradala jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz tzv. kosovske policije, muškarac je ubijen u sredu uveče u Prištini nakon što je zadobio prostrelne rane iz vatrenog oružja.

- Ubistvo se dogodilo u Ulici Sali Nivica, gde su građani oko 20.30 časova prijavili pucnjavu - navode iz tzv. kosovske policije.

Portparol tzv. policije za region Prištine, Enis Pljana, izjavio je da su odmah nakon prijave na lice mesta upućene patrole, kao i ekipa hitne pomoći. Po dolasku na teren, lekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca koji je pronađen sa povredama nanetim vatrenim oružjem.

- Oko 20.30 časova primili smo informaciju o pucnjavi u Ulici Sali Nivica u Prištini. Policijske jedinice i medicinski tim odmah su izašli na lice mesta, gde je medicinska ekipa konstatovala smrt jedne muške osobe - saopštio je Pljana.

Tzv. policija je nakon zločina obezbedila mesto pucnjave, dok su istražitelji započeli uviđaj kako bi prikupili dokaze i utvrdili okolnosti pod kojima je došlo do ubistva. Za sada nije poznato da li je osumnjičeni identifikovan niti šta je bio motiv napada.

Istraga se, prema navodima tzv. policije, sprovodi u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, a radi se na prikupljanju svih relevantnih informacija koje bi mogle da dovedu do rasvetljavanja slučaja.

