Latinični natpis glasi "Železnička infrastruktura Kosova" i ispisan je na srpskom i albanskom jeziku.

Na objektu železnice okačena je i zastava takozvanog Kosova.

Na terenu u Zvečanu su bili ministarka ekonomije lažne države Artana Rizvanoli i šef tzv kosovske policije Dželjalj Svečlja, kao i Dimalj Baša koji je čelu resora infrastrukture. Oko železničke stanice u Zvečanu nalaze se blindirani automobili.

Upad i preuzimanje zgrade izvršen je i u Leposaviću.

Ovim je samo nastavljen niz obračuna sa srpskim institucijama. Zatvorene su ekspoziture pošte, penzioni fond, ukinut je dinar, oteta je srpska imovina u kojoj su bile razne institucije...

Svečlja je u izjavi za medije rekao da je reč o preuzimanju još jedne, kako je naveo, "paralelne institucije Srbije na Kosovu", kao i da je planirana revitalizacija ove stanice.

- Ovo je jedna od poslednjih paralelnih ilegalnih institucija Srbije na Kosovu i nastavićemo da delujemo ukoliko otkrijemo još neku. Ovo će biti deo projekta rekonstrukcije celokupne železničke mreže Kosova - istakao je Svečlja, prenosi "Kosovo onlajn".

Inače, u AP Kosovu i Metohiji danas je počela kampanja za predstojeće prevremene izbore koji će biti održani 7. juna.

