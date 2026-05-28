Jeziv napad nožem dogodio se sinoć u južnom delu Kosovske Mitrovice, pri čemu je jedna osoba nastradala, dok je druga zadobila teške telesne povrede.

Kako je saopštila tzv. kosovska policija, napad se dogodio oko 22 časa, kada je prijavljeno da je u Regionalnu bolnicu u Južnoj Mitrovici dovezen muškarac sa teškim povredama nanetim oštrim predmetom.

Dežurni lekari su, uprkos naporima, mogli samo da konstatuju smrt 37-godišnjeg muškarca koji je podlegao zadobijenim povredama. Na lice mesta odmah su upućene nadležne jedinice tzv. policije koje su izvršile uviđaj i preduzele istražne radnje kako bi se rasvetlile okolnosti zločina.

Prema informacijama iz istrage, u istom napadu povređena je još jedna osoba, takođe oštrim predmetom. Nakon ukazane lekarske pomoći, saopšteno je da povređeni nije životno ugrožen i da se nalazi van opasnosti.

Po nalogu tužioca za teška krivična dela, telo nastradalog muškarca poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini. Tzv. policija je u međuvremenu identifikovala i uhapsila osumnjičenog muškarca starog 31 godinu, a tokom akcije zaplenjen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u izvršenju krivičnog dela.

Odlukom nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, dok se istraga nastavlja kako bi bile utvrđene sve okolnosti i motiv napada.

