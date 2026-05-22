Krsto Maroš se na teritoriji Španije skrivao još od 2021. godine i uspešno je izbegavao hapšenje sve do oktobra prošle godine, kada su istražitelji više evropskih zemalja počeli da prate njegovu suprugu.

Prema ranijim informacijama, članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za beguncima (ENFAST) dobili su podatak da njegova supruga iz Hrvatske putuje ka Marseju, zbog čega je formiran zajednički istražni tim Crne Gore, Hrvatske, Francuske i Španije.

Prateći njeno kretanje, istražitelji su u Malagi primetili muškarca koji odgovara opisu odbeglog Kotoranina. Nakon provere identiteta utvrđeno je da je reč upravo o Krstu Marošu, koji je potom uhapšen.

Navodni visokorangirani pripadnik "kavačkog klana" Krsto Maroš i dalje se nalazi u pritvoru u Španiji, dok odluka o njegovom eventualnom izručenju Crnoj Gori još nije doneta. Maroš je pred španskim pravosudnim organima izjavio da ne želi da bude predat crnogorskim vlastima, tvrdeći da strahuje za svoju bezbednost ukoliko bude vraćen u zemlju.

Ipak, nadležni sud u Španiji nije prihvatio njegove navode, dok će konačnu odluku o ekstradiciji doneti tamošnja vlada. Iz crnogorskog Ministarstva pravde naveli su da još nisu obavešteni o ishodu postupka.

- Obaveštavamo da je zahtev za izručenje u ovom predmetu upućen 22. oktobra 2025. godine diplomatskim putem nadležnim organima Kraljevine Španije, te da još nismo obavešteni o donošenju odluke, što znači da je postupak ekstradicije u toku - saopšteno je za Daniz Ministarstva pravde.

Maroš je uhapšen u Malagi u oktobru prošle godine po međunarodnoj poternici Crne Gore. Optužen je da je bio deo kriminalne grupe koja se tereti za monstruozno ubistvo Nikole Stanišića.

Nakon hapšenja u Malagi, španski mediji su preneli da je Maroš pred Nacionalnim sudom tvrdio da strahuje od mučenja i lošeg postupanja ukoliko bude izručen Crnoj Gori.

- Tvrdi da zna za slučajeve zlostavljanja i mučenja u zatvorima, kao i da je i sam ranije bio izložen pritiscima kako bi dao iskaz - preneli su tada španski mediji. Kako je naveo pred sudom, plaši se moguće osvete suparničkog škaljarskog klana.

Krsto Maroš se na teritoriji Španije skrivao još od 2021. godine i uspešno je izbegavao hapšenje sve do oktobra prošle godine, kada su istražitelji više evropskih zemalja počeli da prate njegovu suprugu.

Prema ranijim informacijama, članovi Evropske mreže timova za aktivno traganje za beguncima (ENFAST) dobili su podatak da njegova supruga iz Hrvatske putuje ka Marseju, zbog čega je formiran zajednički istražni tim Crne Gore, Hrvatske, Francuske i Španije.

Prateći njeno kretanje, istražitelji su u Malagi primetili muškarca koji odgovara opisu odbeglog Kotoranina. Nakon provere identiteta utvrđeno je da je reč upravo o Krstu Marošu, koji je potom uhapšen.

Optužen sa Zvicerom i Kašćelanom

U istoj optužnici nalaze se i navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao i Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Miloš Radonjić, ali i još desetak osoba za koje tužilaštvo tvrdi da su bili deo kriminalne mreže.

Maroš je jedan od 14 optuženih za brutalno ubistvo Nikole Stanišića, ali i među 31 osobom koje se terete za niz likvidacija povezanih sa krvavim ratom kavačkog i škaljarskog klana.

Prema dokumentaciji tužilaštva, Nikola Stanišić otet je 1. avgusta 2020. godine na putu između Kotora i Vrmača.

- Stanišić je bio svučen do gole kože i brutalno prebijan kako bi otkrio za koga radi i gde se nalaze pripadnici suparničkih kriminalnih grupa. Nakon višesatnog mučenja dozvolili su mu da se pomoli, a dok je izgovarao molitvu u njega je ispaljeno više hitaca - navodi se u spisima.

Tužilaštvo tvrdi da je zločin nadgledao Slobodan Kašćelan, jedan od čelnika kavačkog klana.

Dan