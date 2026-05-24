U samom centru Prokuplja u Pešačkoj oko 18 sati čovek je pao sa zgrade. Brzo je došla Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje i prevezla ga u Opštu bolicu Prokuplje.

Za sada pokazuje znake života.

Kako pričaju oni koji su se u tom mometu zatekli u blizini, samo se čuo tup udarac.

- Drug i ja smo sedeli u kafiću, kada se čulo da je nešto udarilo u beton. Nismo prilazili, ali smo videli čoveka kako leži. Jedan momak mu je prišao, ali niko nije smeo da ga dira, dok nije došla Hitna - kaže očevidac.

Prema prvim informacijama reč je o muškarcu starom četrdesetak godina.

BONUS VIDEO: