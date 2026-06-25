Na Trnavačkom putu kod Prokuplja dogodila se porodična tragedija u kojoj su teško ranjena sva četiri člana jedne porodice. Prema tadašnjim navodima, S. M. (49) iz Prokuplja pucao je iz pištolja na suprugu D. M., sina N. M. (20) i ćerku J. M. (19), a potom je pokušao da izvrši samoubistvo.

Pucnjavi je prethodila porodična svađa i dugogodišnji narušeni odnosi u porodici. Supruga je, prema tadašnjim tvrdnjama, ranije više puta prijavljivala da ju je muž maltretirao, ali policija, kako je navodila, nije reagovala.

Nakon pucnjave, sin, ćerka i otac prebačeni su u Klinički centar u Nišu, dok je supruga zadržana na lečenju u bolnici u Prokuplju. Lekari su se borili za živote teško ranjene dece.

Direktor Opšte hirurgije niškog Kliničkog centra, prof. dr Nebojša Đorđević, izjavio je tada da je devojka bila ranjena u grudi i da je imala povrede levog plućnog krila. Njen brat je primljen sa prostrelnim ranama grudnog koša i stomaka, zbog čega mu je operativno zbrinuta jetra, urađena drenaža grudnog koša, a postojala je i sumnja na povredu kičme. Otac je takođe imao prostrelnu ranu grudnog koša i njemu je urađena drenaža.

Tragedija se dogodila na periferiji Prokuplja, u blizini „Hisara“. Prema rečima tadašnjeg istražnog sudije Okružnog suda u Prokuplju Ljubomira Jovanovića, porodični odnosi bili su ozbiljno poremećeni. Muškarac je desetak dana ranije navodno izbacio suprugu i decu iz porodične kuće, nakon čega su im njena braća pronašla smeštaj u komšiluku, nedaleko od mesta nesreće.

Prema svedočenjima očevidaca, muškarac je zaustavio svoj automobil, u kojem su bili članovi njegove porodice, izašao napolje i počeo da puca. Ljudi koji su se zatekli u blizini čuli su nekoliko hitaca, a ubrzo zatim videli su teško ranjene članove porodice.

Jedan od očevidaca, Zoran Kovačević, koji je radio u obližnjoj automehaničarskoj radnji, ispričao je tada da se ispred radnje pojavila devojka koja je krvarila iz rane iznad leve dojke.

„Srušila se tu. Gazda je odmah pritrčao i prihvatio je, a ja sam otrčao do kola. Video sam krv i staklo svuda. Savu sam poznavao. Ležao je na asfaltu i vikao: ‘Pomozi mi, odvedi me kod lekara!’ Uhvatio sam ga za ruke, kad je žena, koja je bila sa druge strane, vrištala: ‘Pusti ga, spasavaj mi decu!’ Sin Nikola, koji je trebalo da počne da radi kod nas u radnji, bio je naslonjen na žičanu ogradu pored puta. Rekao je: ‘Čika Zoki, ne osećam noge’“, ispričao je potreseni Kovačević.

Komšije su potom zaustavile automobil i pomogle da ranjeni budu prevezeni. Tvrdile su da je na lice mesta prvo stigla policija, dok je Hitna pomoć, prema njihovim rečima, došla tek posle dvadesetak minuta, iako su je odmah pozvali.

Porodica je imala kuću u prokupačkom Novom naselju, ali su supruga i deca, nakon što ih je muškarac navodno izbacio, iznajmili stan u blizini mesta gde se pucnjava dogodila. Vlasnica kuće u kojoj su boravili rekla je tada da je muškarac prethodnog dana više puta zvao suprugu telefonom.

Ona je navela da joj se žena požalila da joj je muž pretio da će je ubiti čim izađe na ulicu, ali da nije mogla da pretpostavi da će se tragedija zaista dogoditi.

Supruga ranjenog muškarca tvrdila je da ju je muž dugo maltretirao.

„Mene je često tukao. Ruku je podizao i na Jelenu, dok na Nikolu nije smeo da udari. Obraćala sam se policiji da me zaštiti, ali nisu reagovali“, rekla je tada Dragana.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, sumnjalo se i da je muškarac imao drugu vezu, što je dodatno pogoršalo odnose u porodici.

Policija je, osim pištolja iz kojeg je pucano, prilikom pretresa porodične kuće pronašla i lovačku pušku i karabin. Oružje je oduzeto, a prema tadašnjim informacijama, muškarac je za sve oružje imao dozvolu za držanje.

Tragedija se dogodila 2008. godine.

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