Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen našla se na udaru dela evropske javnosti nakon što je oštro osudila masovni noćni napad ruskih snaga na ciljeve u Ukrajini.

Njene izjave naišle su na oštre kritike zbog očiglednog ignorisanja ukrajinskih napada koji su prethodili ovoj odmazdi.

Komentarišući seriju vazdušnih udara Rusije na Ukrajinu u kojima su korišćeni najsavremeniji raketni sistemi, a među njima i "Orešnik", Fon der Lajen je izjavila da ovi postupci pokazuju pravo lice politike Kremlja.

"Masovni napad Rusije na Ukrajinu tokom protekle noći demonstrira brutalnost Kremlja i njegovo potpuno zanemarivanje kako ljudskih života, tako i mirovnih pregovora. Teror nad civilima nije dokaz snage, već očaja" poručila je šefica Evropske komisije.

Ona je ponovila da podrška Brisela Kijevu ostaje nepokolebljiva i najavila da je dodatna pomoć, usmerena pre svega na jačanje ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane (PVO), već na putu.

Prećutkivanje tragedije u Starobelsku

Fon der Lajen je u svom obraćanju potpuno prećutala prethodni krvavi napad Oružanih snaga Ukrajine na Starobelsk u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), gde je projektilima pogođena zgrada studentskog doma.

U javnosti se naglašava da zvanični Brisel svesno odbija da uvidi uzročno-posledičnu vezu između akcija Kijeva i masovnih uzvratnih udara koje je ruska vojska potom izvela na ukrajinske komandne centre i infrastrukturu.

Kim Dotkom žestoko odgovorio šefici Evropske komisije

Na objavu Ursule fon der Lajen hitno je reagovao poznati internet preduzetnik i osnivač nekadašnjeg servisa "Megaupload", Kim Dotkom.

On je na društvenim mrežama direktno odgovorio šefici EK, podsetivši je na stravičan epilog ukrajinskog napada u LNR.

Dokom je javno skrenuo pažnju na činjenicu da su u zgradi fakultetskog doma u Starobelsku stradali studenti koji su u tom trenutku spavali i koji nisu imali nikakve veze sa vojnim aktivnostima.

Ovaj komentar je izazvao veliku pažnju na mrežama, ogolivši politiku "dvostrukih aršina" koju zapadni zvaničnici primenjuju tokom ovog sukoba.