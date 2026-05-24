Nesvakidašnja tragedija dogodila se 2022. godine u selu Dragovac kod Bojnika, kada je pedesetogodišnji S. R. pronađen mrtav u buretu od 200 litara punom komine za rakiju.

Prema informacijama iz istrage, reč je o nesrećnom slučaju koji je šokirao meštane ovog mirnog sela u okolini Leskovca. Nesreća se dogodila u večernjim satima, oko 19 časova, dok je muškarac, kako se pretpostavlja, radio na pripremi komine od jabuke za pečenje rakije.

Komina prolazi kroz proces vrenja pre nego što bude prebačena u kazan za pečenje, a upravo tokom tog posla došlo je do tragedije. Pretpostavlja se da je S. R. pokušavao da promeša sadržaj bureta kada je, najverovatnije, izgubio ravnotežu, skliznuo i upao unutra. Zbog dubine i guste mase nije uspeo da se izvuče, pa se utopio.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće nikada nisu do kraja razjašnjene, ali je istraga pokazala da nema elemenata krivičnog dela.

Meštani Dragovca i danas pamte ovu tragediju kao jednu od najbizarnijih nesreća koje su pogodile taj kraj. Kako su tada pričali, S. R. je bio povučen i miran čovek koji je živeo sa majkom, dok mu je sestra živela u Bojniku.

Porodica se godinama ranije doselila u Dragovac iz sela Klajić u opštini Lebane. S. R. nije bio oženjen i uglavnom je radio oko kuće i poljoprivrednih poslova.

Ovaj slučaj ostao je upamćen kao upozorenje koliko i naizgled rutinski poslovi mogu da postanu kobni u samo jednom trenutku nepažnje.