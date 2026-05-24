Večeras smo mogli da vidimo nasilje koje su sproveli blokaderi, a koje je čak i za njihove dosadašnje postupke prevazišlo sve granice, nakon što su brutalno napali pripadnike policije i građane u blizini Predsedništva.

Takvo ponašanje ne iznenađuje, posebno nakon što je jedan od vođa blokadera snimljen kako konzumira opijate i urinira po zgradi Narodne biblioteke.

Uprkos tome, bio je spreman da daje intervju za N1, jer je teško zamisliti da bi sa takvim ponašanjem i odnosom prema institucijama mogao da se pojavi bilo gde drugde.



