I sinoć su blokaderi dokazali još jednom da nisu nikakve mlade, progresivne snage koje se navodno zalažu za vladavinu prava.

Njihov navodno najavljivani "mirni skup studenata" bezo se pretvorio u nasilje nad neistomišljenicima i uništavanje grada i imovine građana.

"Studenti" u fantomkama priručno napravljenim od odevnih predmeta su gađali policiju kamenicama, bacali pirotehnička sredstva, palili kontejnere i razbijali stakla na automobilima i građevinama.

Jednu od posledica tog divljačkog ponašanja snimila je čak i kamera reportera lažljivog medija N1.

Studenti su kamenicom naneli teške telesne povrede u predelu glave jednom policijskom službeniku.

Ta "lepša i bolja Srbija", kako sebe nazivaju je razbila kamenicom glavu čoveku koji je samo vršio svoju dužnost i radio svoj posao pokušavajući da održi javni red i mir i sprečio uništavanje imovine građana i Republike Srbije.