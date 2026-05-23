Vlasti Severne Makedonije otkrile su detalje tragedije u kojoj su u četvrtak stradali čuveni operski pevač Riste Velkov, njegov sin Adam i dvojica Adamovih drugova Petar i Marko.

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju izdao je Naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv muškarca (76), državljanina tzv. Kosova, kojeg sumnjiče za teška krivična dela protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju.

Osumnjičeni je, kako navode iz tužilaštva, upravljao kamionom marke MAN sa priključenom poluprikolicom kosovskih registarskih tablica, severnom obilaznicom grada Skoplja u pravcu zapad-istok.

Pri tome nije poštovao propise i time je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost živote ljudi.

-Kada se približio raskrsnici Mirkovci, nije prilagodio brzinu vozila svojstvima i stanju puta, gustini saobraćaja i drugim uslovima u saobraćaju, kako bi mogao blagovremeno da zaustavi vozilo ispred svake prepreke koju je mogao predvideti u datim uslovima. U jednom trenutku je izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo levo, zatim udario i probio metalnu zaštitnu ogradu i nastavio vožnju, prelazeći na autoput namenjen za kretanje vozila iz suprotnog smera, gde ga je prednjim delom udario automobil marke BMW koji se kretao od istoka ka zapadu- navode iz tužilaštva.

Nakon udara, automobil i kamion su se zapalili. Četiri putnika u putničkom automobilu su poginula na licu mesta u nesreći.

-S obzirom na to da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i mogućnost da će osumnjičeni ponoviti krivično delo, javni tužilac je podneo predlog sudiji prethodnog postupka za određivanje mere pritvora- navodi se.

Škola se oprostila potresnim rečima

Sa velikom tugom i nevericom smo primili vest o saobraćajnoj nesreći u kojoj smo izgubili naše bivše učenike, Marka, Petra i Adama, maturanta 2020-2024, dečake poznate po osmesima, šarmom...

Naša deca, koja su do pre godinu dana šetala hodnicima, sedela u školskim klupama i sanjala budućnost... Teško je poverovati da su se njihovi životi prerano završili.

Porodicama i bližnjima izražavamo najiskrenije i najdublje saučešće. Neka počivaju u miru.

