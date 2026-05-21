U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada Aleksandru Nešoviću Baji, za kojim se tragalo.

Prema prvim nezvaničnm informacijama, bure sa telom je pronađeno u ataru sela Jarkovci kod Inđije i bilo je preliveno betonom.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

Aleksandar Nešović je, podsetimo, kako se sumnja, ubijen 12. maja u restoranu na Senjaku i od 13. maja traga se za njegovim telom.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage, koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu A. N. (Aleksandar Nešović), ovo tužilaštvo donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

