Na Jadranskom putu u blizini mesta Kamenovo došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradao vozač motocikla (27) iz Srbije, a povređen je ruski državljanin (28).

- Nesreća se dogodila, kada je iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara motocikla koji je vozio državljanin Srbije, i vozila kojim je upravljao ruski državljanin. Motociklista je poginuo na licu mesta, a vozač automobila je uhapšen - saopštili su nadležni.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do kobnog sudara.

Policija i osnvni državni tužilac iz Kotora obavili su uviđaj.

BONUS VIDEO