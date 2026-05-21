Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić osudio je danas odluku o određivanju jednomesečnog pritvora srpskim predstavnicima iz Gračanice, među kojima su i rukovodioci ključnih zdravstvenih i obrazovnih institucija, ocenivši da je reč o politički motivisanom potezu Prištine usmerenom na zastrašivanje srpskog stanovništva pred predstojeće izbore.

"Najoštrije osuđujemo drakonsku i politički motivisanu odluku o određivanju jednomesečnog pritvora srpskim predstavnicima iz Gračanice, uključujući rukovodioce ključnih srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija koje služe lokalnoj zajednici", naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži X.

On je ocenio da taj potez dolazi u kontekstu, kako je naveo, jasnih nastojanja režima u Prištini da zastraši srpsko stanovništvo i oblikuje političko okruženje pred predstojeće izbore u korist "preferiranih kandidata".

"Takva zloupotreba institucionalnih i pravosudnih mehanizama ne samo da podriva osnovna prava i demokratske standarde, već direktno ugrožava funkcionisanje vitalnih institucija od kojih zavisi srpska zajednica", zaključio je Đurić.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Odlukom režima Aljbina Kurtija pritvor je određen Ljubiši Karadžiću, direktoru OŠ „Miladin Mitić“ Laplje Selo Bobanu Petroviću, direktoru Srednje elektrotehničke škole u Sušici Milici Dimić, direktorki OŠ „Braća Aksić“ Lipljan Nebojši Rašiću, direktoru Srednje mašinske škole u Preocu prof. dr Bratislavu Laziću, direktoru KBC Priština - Gračanica dr Mirjani Dimitrijević, direktorki Doma zdravlja Gračanica dr Saši Mladenoviću, direktoru Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, saopštila je ranije večeras Srpska lista.

U Gračanici je u utorak privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", saopšteno je ranije iz tzv. tužilaštva u Prištini. Iz tzv. tužilaštva je saopšteno i da su srpski predstavnici privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.