U vezi sa pucnjavom koja se dogodila 6. novembra 2025. godine ili ispred jednog bara u ulici Pajergase u bečkom okrugu Otakring, u kojoj je ubijen 33-godišnji Čečen, a njegov otac 55-godišnji Srbin teško povređen, javno tužilaštvo je podnelo optužnice za ubistvo protiv trojice muškaraca regionalnom sudu - 34-godišnji muškarac je optužen kao direktni izvršilac, 36-godišnji i 39-godišnji muškarac su optuženi kao saučesnici.

Tužilaštvo optužuje saoptužene da su pomagali ubici tako što su ga pratili do mesta zločina i podsticali njegove namere. Za 39-godišnjaka se tvrdi da je bio naoružan pištoljem Glok. Advokati odbrane dvojice navodnih saučesnika smatraju optužbe neosnovanim.

„On se tamo našao slučajno i nije imao nikakve veze sa celom stvari“, rekao je Majkl Babić.

Pucnjava je navodno izazvana ugovorom o zajmu između glavnog optuženog, koji je bio dug od pola miliona evra, i najmlađeg optuženog, koji je sklopio takav ugovor sa kreditnim brokerom. Ugovorom je predviđeno da će broker dobiti proviziju od 50 odsto na zajam od 50.000 evra. Kada je glavni optuženi saznao da je broker naručio i naplatio kreditne kartice u njihovo ime, on i 36-godišnjak su povukli ceo iznos zajma.

To je na kraju dovelo do sukoba između stranaka, što je dovelo do zakazanog sastanka za 6. novembar na Ipenplacu. Čovek koji će kasnije pucati na optuženog doneo je pištolj marke Bereta, kupljen na železničkoj stanici Vestbanhof, na sastanak u lokalnom objektu. Kreditni broker je, zauzvrat, stigao sa tri pratioca - uključujući i svog oca - jer je očekivao probleme.

Unutar objekta, 34-godišnjak je navodno pucao na jednog od pratilaca kreditnog brokera, ali je promašio. Zatim je ciljao na oca kreditnog brokera, koji je zadobio prostrelnu ranu u stomak, ušavši u gornji levi stomak i izašavši u predelu desnog kuka. Putanja metka izazvala je ukupno šest perforacija tankog creva i usitnjeni prelom desnog ilijačnog grebena. Hitna operacija spasila je život 55-godišnjaka.

Nakon prva dva hica, u baru je izbila panika. Gosti su istrčali napolje, gde je 34-godišnjak ispalio još jedan hitac, pogodivši trećeg saputnika kreditnog brokera u stomak. Prema optužnici, metak je skoro potpuno presekao aortu, a 33-godišnjak je iskrvario ležeći na trotoaru pre nego što su stigli bolničari. Napadač je nakon napada pobegao u Tursku, ali je uhapšen na aerodromu u Istanbulu krajem januara. Turske vlasti su ga izručile i trenutno se nalazi u pritvoru u zatvoru Jozefštat.

Optužnica još nije pravno obavezujuća. Odbrana ima 14 dana od dana uručenja da podnese eventualne prigovore. Suđenje pred porotom se ne očekuje pre jula.