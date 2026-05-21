Apelacioni sud ukinuo je presudu osuđenima za dvostruko ubistvo na Veruši i predmet vratio podgoričkom Višem sudu na ponovno odlučivanje.

To su saopštili iz Apelacionog suda, obrazlažući da su u postupku odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv presude Višeg suda u Podgorici uvažili žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i žalbe branilaca optuženih Marka Zekića, Miomira Đukića, Dragana Biletića, Mirčete Mihajlovića, Gorana Milašinovića, Branislava Ivanovića i Zlatka Draškovića.

- Presudom prvostepenog suda, optuženi Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni su zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu N.P. i D.P. u mestu Uvač (Veruša) i krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u Beranama, na jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina, dok je optuženi Mirčeta Mihajlović osuđen zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu N.P. i D.P. u mestu Uvač (Veruša) na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina. Istom presudom, optuženi Goran - navodi se u saopštenju suda.

Milašinović, Dragan Biletić, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković, podsećaju, osuđeni su na po 10 godina zatvora zbog krivičnog dela ubistvo putem pomaganja. Navedenom presudom optuženi Vasilije Đukić i Nenad Milačić oslobođeni su od optužbe da su sa umišljajem pomogli u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, optuženi Zlatko Drašković oslobođen je od optužbe za krivično delo pranje novca, a svi optuženi u ovom postupku oslobođeni su od optužbe za stvaranje i članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Po oceni Apelacionog suda Crne Gore u postupku donošenja prvostepene presude i u samoj presudi počinjene su brojne bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje povrede je osnovano ukazano žalbama, kao i povrede koje je ovaj sud utvrdio po službenoj dužnosti, iz kojih razloga se presuda nije mogla ispitati meritorno, zbog čega je bilo nužno njeno ukidanje i vraćanje na ponovno suđenje.

BONUS VIDEO